Elon Musk má další produktovou odbočku. Po plamenometu přichází něco pro vodní sporty

Na Elonu Muskovi je vidět, jak se svým byznysem baví. Tesla nedávno nabídla powerbanku pro mobily a fandové kultovní automobilky po ní hladově skočili. Stejné to bylo i s plamenometem, který nabídla tunelářská The Boring Company. Dalším kouskem do sbírky kuriozit je surfové prkno, které znovu nese značku Tesla.

Limited Edition Tesla Surfboard se objevilo na shop.tesla.com, je černo-červené a stojí 1 500 dolarů. Tedy stálo, protože příznak momentálně hlásí „vyprodáno“. V nabídce bylo pouhých 200 kusů a další pravděpodobně nebudou. Krátce na to se některá prkna objevila na eBay, tentokrát však už s cenovkou od dvou do pěti tisíc dolarů..

Projekt je výsledkem spolupráce Tesla Design Studio, Lost Surfboards a shapera Matta „Mayhem“ Biolose, který připravuje prkna i pro sportovce z World Surf League Championship. Lak je stejný, jako Tesla dává na svá auta, povrch je zesílený vrstvou černého karbonu, která prý bere inspiraci v interiéru vozů Tesla.

