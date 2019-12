Elon Musk má další úžasnou technologii. Všimli jste si, že Cybertruck nemá stěrače? Používá lasery

Tesla s novým Cybertruckem představila laserové stěrače čelního okna. Věc, která zatím nenapadla ani autory science fiction, už čeká na patentovém úřadu. K dispozici zatím není žádný kloudný nákres nebo ukázka, Tesla však prozradila, jak to bude fungovat.

Lasery budou na stejném místě, jako klasické stěrače. V případě nečistot na čelním skle vystřelí pulzující paprsek, který nečistoty spálí. Není jasné, jestli/jak lasery pomohou s odstraněním vody při dešti, ale na pódiu prezentovaný Cybertruck neměl konvenční stěrače. Bude produkční verze kombinovat klasické stěrače s lasery?



Všimli jste si? S Cybertruckem Musk představil i elektrickou čtyřkolku Cyberquad.

Patent nese prozatímní název „Pulzní laserové čištění nečistot nashromážděných na skle a fotovoltaických systémech.“Stejný systém prý může průběžně čistit i kamery autopilotního systému. Zatím tedy není jasné, jestli se tento systém přidá ke stěračům, nebo zcela nahradí jejich roli. V názvu patentu jste si určitě všimli i zmínky o fotovoltaice. Tento vynález se totiž může aplikovat i na solární panely na střechách domů.

Panel by pak zůstal neustále čistý. To samé se pak může aplikovat i na solární panely automobilů – vždyť Tesla Cybertruck jeden takový má. Nebylo by divu, kdyby se laserové stěrače objevily jako první právě tam.