Elon Musk má za sebou kuriózní akvizici. Koupil milión stromů za milión dolarů

Populární YouTubeři si dali impozantní cíl. Chtějí vysázet 20 milionů stromů, aby pomohli zbrzdit klimatické změny, znečišťování ovzduší, oceánů a alespoň částečně kompenzovali kácení pralesů. Miliardář Elon Musk do projektu přispěl jedním milonem dolarů, za který se vysází milion stromů.

TeamTrees je projekt, který zahájila malá skupina známých osobností působících na YouTube s cílem získat peníze pro nadaci Arbor Day Foundation. Ta chce do konce roku 2019 získat 20 milionů dolarů na to, aby mohla do konce roku 2022 financovat výsadbu 20 milionů nových stromů. Aktuálně je již v polovině požadované částky. Na stránkách projektu ostatně může přispět každý, i vy.

Goes straight to the Arbor Day Foundation for planting a tree somewhere “in a forest of high need” around the globe 👍 https://t.co/1NTkHJ65md — Marques Brownlee (@MKBHD) October 28, 2019

Ptáte-li se, proč jde právě o stromy, tak zrovna ty jsou součástí širší strategie ke zmírnění dopadů antropogenní změny klimatu a ke snížení množství oxidu uhličitého v atmosféře. Počátkem tohoto roku totiž skupina vědců uvedla, že globální úsilí o zalesňování na 1,7 miliardě hektarů dosud nevyužité půdy by mohlo zachytit až 25 procent CO2 v atmosféře. K naprosté redukci by však bylo nutné vysázet rovnou miliardu stromů.

Stromy, stejně jako téměř všechny rostliny, spotřebovávají kysličník uhličitý, sluneční světlo a vodu k produkci glukózy a kyslíku. Uhlík přitom tvoří velkou část jejich hmotnosti, díky čemuž je udržitelná výsadba stromů zásadním důvodem k redukci CO2 v atmosféře. Výzkum provedený v North Carolina State University říká, že průměrný strom dokáže za jediný rok redukovat na 21 kg CO2. Kdyby daný počet stromů byl „aktivní“ již v minulém roce, mohly by při tomto odhadu spotřebovat 420 milionů tun CO2, což je přibližně 2,6 % světových emisí.

Reddit really wants me to plant 20 million trees. pic.twitter.com/peGsq3eBjO — MrBeast (@MrBeastYT) May 23, 2019

Hlavní osobou v projektu je Jimmy Donaldson, který vystupuje pod přezdívkou MrBeast a nyní má více jak 25 milionů odběratelů. Právě když dosáhl na počet 20 milionů, přišel s tímto nápadem – za každého sledujícího, jeden strom. I když je Musk nejvýznamnějším dárcem, není jediný. 150 tisíci dolary přispěl i CEO Twitteru Jack Dorsey, hudební producent Alan Walker pak přihodil 100 001 dolarů. Přispěl i sám Donaldson a to částkou 200 002 dolarů, které vydělal na reklamách za shlédnutí jeho videí.

S tím, jak se povědomí o projektu rozšiřuje, rozšiřuje se i paleta zapojených YouTuberů. Již mezi ně patří Veritasium, SmarterEveryday, Mark Rober, Brady Haran, Linus Tech Tips a The Infographics Show. Více o celém projektu a možnost jej podpořit najdete na oficiálních stránkách TeamTrees zde.