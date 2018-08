Elon Musk potvrdil, že Tesly dostanou umělou inteligenci jako měl legendární seriálový KITT

I na jediném slově Elona Muska se dá založit článek. Třeba když odpoví „Yes“ na otázku, zda se ve vozech Tesla v dohledné době objeví podobná umělá inteligence, jakou měl KITT, legendární auto ze seriálu Knight Rider z 80. let.

Ale pro insidery tohle není žádné překvapení. Elon Musk o integraci umělé inteligence mluví často, v Tesle pracuje AI tým, takže otázkou zůstává kdy a jak bude „jako KITT“ v Teslách vypadat.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) 29. července 2018

Automobilka je známá tím, že i docela zásadní funkce přidává i do starších modelů formou pouhého softwarového updatu. Bude to tak i tentokrát? Pak by patrně šlo o konverzační koncept jaký známe z Google Assistanta, zřejmě s grafickým rozhraním na rozměrném monitoru, který Tesly vozí na středovém panelu. Musk k tomu v minulosti řekl, že cílem je dostat do aut systém hlasových povelů, které umožní ovládat téměř cokoliv na palubě.



Vzpomínáte? Takhle vypadal Knight Industries Two Thousand, chcete-li KITT. Máme i obrázky v tzv. Super Pursuit Mode.

Via Electrek

A trochu KITT humoru na závěr: