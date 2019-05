Elon Musk vysvětluje, proč není dobré nabíjet Tesly na 100 %

Věděli jste, že se elektromobily Tesla defaultně nabíjejí pouze na 90 %?

Samantha Jensen vlastní Model 3 s teoretickým dojezdem 240 mil. Pokud se každou noc dobije na 90 %, jsme na 216 mílích. Samantha dojíždí do práce 160 mil, což už je hodnota nebezpečně blízká. Přidejte objížďku, drobnější výlet na nákup, zácpu, chladné počasí a v praxi už se nemusíte dostat zpátky domů. Samantha na Twitteru oslovila Elona Muska:

It’s not a big deal. Charge to 90% to 95% & you’ll be fine. At 100% state of charge, regen braking doesn’t work, because the battery is full, so car is less energy efficient.