Emoji se u Androidu brzy osamostatní na verzi systému. Budou tak stále aktuální

Smajlíci jsou už několik let nedílnou součástí textové konverzace. A pokud je nechcete psát textově pomocí dvojteček, hvězdiček, lomítek, pomlček a různě tvarovaných závorek, máte u smartphonů přímo k dispozici jejich grafické ztvárnění. Jenže nové emotikony se u Androidů objevují až s následným upgradem na vyšší verzi, a protože nová emoji přibývají doslova raketovým tempem, bude brzy možný jejich upgrade nezávisle na verzi Androidu.

V současné době jsou emoji umístěna v systémové paměti /system/fonts, konkrétně v souboru NotoColorEmoji.ttf. Systémová partition je však určena jen pro čtení, takže jedinou cestou, jak mít v telefonu nejnovější emoji, je čekání na novější verzi Androidu. Při pohledu na nové příspěvky do projektu AOSP Gerrit to vypadá, že od Androidu 12 už si budou textové aplikace „šahat“ do separátní lokace, ze které si převezmou systémové fonty i emoji. A protože toto úložiště bude typu „read-write“, bude možné nové emoji nainstalovat samostatně bez upgradu celého systému.

Android 12 tedy nabídne prakticky neustále aktuální emoji, a ke stávajícím se u nejnovější verze operačního systému od Googlu přidá dalších 217. Popularitu Emoji vystihuje i fakt, že jsou vybrané emoji pravidelně každý rok přidávány do znakové sady Unicode. Jen v letošním Unicode 13 přibylo 62 nových emotikon. Ke kompletnímu vyjádření tak už nestačí jen ikona táty s dítětem, ale je třeba několik variant ikonky, v níž má otec vždy trochu jinou barvu pleti. A tento trend má pokračovat i do budoucna. Protože ekonomicky, společensky, politicky a nábožensky korektních emoji není nikdy dost...

Fenomén emoji - když písmenka prostě nestačí:

Via XDA-Developers