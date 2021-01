EMUI 11 pro další smartphony Huawei přijde v březnu. Dočkají se i přes dva roky stará zařízení

Huawei nadále pracuje na aktualizacích softwaru pro své smartphony a tablety. I když na většinu aktuálních zařízení nemůže dodat novější verzi operačního systému Android, aktualizaci vlastní nadstavby EMUI nestojí nic v cestě. Nové prostředí EMUI 11 postavené na Androidu 10 představil výrobce loni v září, do budoucna se počítá s jeho překlopením na vlastní platformu Harmony OS.

Zatím poslední verze EMUI 11 přináší nové motivy Always on displeje, vylepšuje práci s více okny a přináší i další novinky. Podrobněji jsme nadstavbu popsali v samostatném článku. Jako první přišel na trh s již předinstalovaným EMUI 11 smartphone Huawei Mate 40 Pro, následovaly modely Huawei P40 a Huawei P40 Pro. V průběhu následujících měsíců se ale dočkají i starší modely. Jejich seznam Huawei pravidelně aktualizuje.

Česká republika je součástí regionu nazvaného Northeast Europe. Tabulka obsahuje modely dostupné na volném trhu, tedy ty, které se prodávají v e-shopech a obchodech s elektronikou a operátoři žádným způsobem nezasahují do jejich softwaru. V případě telefonů prodávaných u operátorů odpovídá za aktualizaci daný operátor a zpravidla bývají updaty dostupné později.

Do konce ledna by Huawei rád stihl aktualizaci pro svůj dosud nejdražší hybridní model s ohebným displejem Huawei Mate Xs. V únoru by EMUI 11 měl dostat tablet Huawei MatePad Pro, v březnu se přidá generace starších smartphonů řad P30 a Mate 20, z nichž například oblíbený model Huawei Mate 20 Pro je na trhu už 2,5 roku. Jako poslední ze starších zařízení obdrží v dubnu novou nadstavbu dva roky starý model střední třídy Huawei Nova 5T.

Podívejte se, jak vypadá nová nadstavba EMUI 11: