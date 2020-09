EMUI 11 vylepšuje práci s více okny a přináší elegantní motivy na Always-on displej

Huawei představilo novou generaci vlastního prostředí pro smartphony a tablety. EMUI 11 je zatím postaveno na Androidu 10 a přináší tak víceméně kosmetické změny, které se většinou týkají designu a personalizace. Vylepšena byla práce s více okny a také režim, v němž lze telefon propojit s počítačem. Jako první se EMUI 11 dostane na připravovaný vlajkový model (zřejmě Mate 40), následně jej ve formě aktualizace obdrží i starší zařízení.

Always On displej

Dalšího vylepšení se dočkal Always on displej (AOD) – plocha s informačními údaji na pohaslé obrazovce telefonu. Na výběr jsou různé motivy (digitální, analogové nebo umělecké s různými geometrickými tvary). Uživatel má možnost si do AOD nastavit i jakoukoli vlastní fotografii.

Galerie fotografií

Galerie získala líbivější, tzv. magazínový design. Na kartě Fotografie lze přepínat mezi denním a měsíčním náhledem pomocí gesta odtažení nebo stažení dvou prstů (tzv. „pinch to zoom“). V Albech jsou náhledy v poměru 4 : 3 a přibyly další možnosti, jak alba řadit.

Živé ikony

Některé ikony mají novou podobu a příjemnější animace. Týká se to například ikony číselníku, přidání nového kontaktu nebo přidání kontaktu do oblíbených v aplikaci Telefon.

Multi-window a plovoucí okno

Práce s více okny je součástí prostředí EMUI už od verze 10. Také v novém EMUI 11 se aktivují tahem prstu od vnějšího okraje displeje a podržením. Poté vyjede lišta s aplikacemi podporujícími více oken. Plochu displeje lze rozdělit na dvě části (tzv. „split screen“) a v nich mít zároveň přístup ke dvěma aplikacím. K tomu lze přidat ještě jedno plovoucí okno, jehož velikost je možné přizpůsobit. Plovoucí okna mohou být nově „přilepená“ na okraji obrazovky pod vícevrstvou ikonou, aktivní je ale vždy jen jedno.

Poznámkový blok

Do poznámkového bloku přibyla nová funkce rozpoznání a skenování textu. Můžete vyfotit libovolný předmět, na kterém je čitelný text. Popsaná plocha se nejprve překlopí do 2D formy a z ní potom umělá inteligence extrahuje samotný text přímo do aplikace. Čeština zatím bohužel není podporována, a tak aplikace některé české znaky nedokáže správně interpretovat.

Multiscreen Collaboration 3.0

Huawei také rozvíjí spolupráci mezi smartphony a notebooky vlastní značky (plus dceřiné značky Honor). Aplikace ve své třetí verzi umožňuje zobrazit obsah telefonu v počítači až na třech plovoucích oknech, ve vybraných aplikacích (Galerie, E-mail, Poznámkový blok) funguje i jednoduché přetahování souborů „drag and drop“. Přetáhnout lze jak obsah v rámci telefonu (např. fotografii z galerie do e-mailu), tak i zkopírovat obrázky z telefonu do počítače. Při spojení zařízení lze na notebooku vyřídit i hovor přicházející na telefon.

MeeTime

Huawei rozšiřuje podporu vlastní služby pro video i audio hovory MeeTime (obdoba applovského FaceTime) do dalších zemí. Využívat jí na různých typech zařízení Huawei mohou zákazníci z 12 zemí, v Evropě je to např. Německo, Francie, Itálie nebo Španělsko.