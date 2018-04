Emulátory Androidu: Jak používat Android na PC

Operační systém Google Android je určený primárně pro mobily a tablety, ale spustíte jej i na počítači s Windows. Jen je na to potřeba jít oklikou – přes tzv. emulátory. Je jich spousta (Genymotion, MEmu, Andy, Nox App Player, atd další), v článku se zaměříme na zřejmě nejpopulárnější emulátor ze všech - BlueStacks. Jaké jsou jeho možnosti, a proč vlastně ve Windows emulovat Android? Není to tak trochu jako nošení dříví do lesa?

Proč emulovat Android

Emulátory slouží k tomu, abyste na počítači s Windows mohli spustit hry a aplikace napsané pro Android. S klávesnicí a myší je totiž jejich hratelnost často diametrálně lepší, než při ovládání dotykovými ovladači na displeji. Hodí se také k experimentování s aplikacemi, které byste rádi nejprve viděli „nanečisto“. Rychlá synchronizace dat mezi počítačem a emulovaným Androidem. Když bude přihlášený ke stejným účtům jako váš skutečný telefon, data z počítače velmi rychle dostanete až do něj.

Možnosti a hlavní přednosti Android emulátoru BlueStacks pro PC:

Emulátor BlueStacks pro Windows stáhnete zde, nainstalujete a po prvním spuštění se přihlásíte k účtu na Googlu, což je stejná praxe jako u běžného smartphonu s Androidem. Následně se můžete pustit do konzumace mobilního obsahu na monitoru vašeho počítače.



Po přihlášení ke Googlu v BlueStacks vám může dojít mail o přihlášení z Nerozpoznaného zařízení. Pokud se čas shoduje s vaším přihlášení do BlueStacks, nemusíte mít obavy.

Systémové požadavky

Každý z emulátorů má minimální systémové požadavky pro plynulý běh. Pro BlueStacks jsou následující:

Windows XP SP3 (pouze 32bit), Windows Visa SP2 nebo Windows 7 a novější

Na PC je třeba být přihlášený jako administrátor

Operační paměť alespoň 2 GB RAM

Alespoň 4 GB volného místa na disku pro stažené aplikace a data

Aktualizované ovladače grafické karty

Rychlý internet pro online hraní her a přístup k uživatelským účtům a datům

Pro plynulou hratelnost a svižnost spuštěných aplikací a her však bude potřeba víc: Windows 10, procesor Intel Core i5-680 nebo novější (s podporou rozšířené virtualizace v BIOSu), grafika Intel HD 5200 nebo výkonnější, operační paměť 6 GB RAM a více a aspoň 40 GB na SSD disku.

K zadávání textů v BlueStacks slouží fyzická klávesnice počítače, tedy pokud vyloženě nebažíte po dotykové klávesnici na obrazovce. Klikání prstem na displej supluje myš, kolečko slouží k rolování stránek a zobrazených nabídek. BluetStacks se také umí propojit s webkamerou počítače či notebooku. A co se týká paměti, interní úložiště je vedeno jako 32GB, a v prostředí se ukazuje i 16GB „paměťová karta“. Vše je samo zřejmě emulováno, a až začnete stahovat hry a aplikace, bude se vám postupně ukusovat paměť na disku v počítači.

Hlavně na hry

Neděste se. První obrazovka po spuštění BlueStacks vypadá tak trochu jako aplikační obchod, a to je do jisté míry pravda. BlueStacks se netají tím, že je zaměřen zejména na hráče mobilních her. Jako první vám tak najíždí obrazovka App Center, která má urychlit stažení a instalaci populárních her. Ty nejpopulárnější vidíte hned v úvodu, takže nemusíte nijak složitě prolézat aplikační obchod Google Play. Po kliknutí na hry jste však přesměrování do známého prostředí aplikačního obchodu Androidu.



Základní obrazovka BlueStacks a domovská obrazovka Androidu, přepínáte mezi nimi jako mezi záložkami v internetovém prohlížeči

Další užitečnou záložkou je Help Center, tedy jakési centrum nápovědy. V něm se dozvíte detaily emulátoru, nápovědu k některým nastavením, tipy k větší svižnosti BlueStacks nebo nápovědu k tomu, jak spustit některé hry, které se tváří jako nekompatibilní s BlueStacks. V nápovědě můžete i vyhledávat podle klíčových slov, bohužel na vás bude hovořit pouze anglicky.



Za hraní a instalaci her dostáváte body v motivačním programu Pika World

Třetí záložkou je tzv. Pika World, což je jakési motivační herní prostředí pro uživatele BlueStacks, na něhož bude slyšet zřejmě pouze mladší generace. Za každý den spuštění BlueStacks na PC, instalaci nové hry nebo spuštění stávající dostanete herní body, tzv. „Pika Points“. Za zisk 4 000 bodů můžete např. odemknout jednoměsíční premium verzi bez reklam a s nadstandardní podporou.



Hraní her na emulátoru v práci? Žádný problém. BlueStacks má pro tento účel konfigurovatelné tlačítko, tzv. Boss Key

To můžete učinit i při platbě 4 dolarů (cca 82 Kč) za měsíc. Zbavíte se reklam a doporučení aplikací, dostanete prioritní přístup podpory a také možnosti upravit pozadí a další vlastnosti platformy (např. správa aplikací na ploše). Dále se vám zpřístupní týdenní úkoly v rámci iniciativy Pika World. Pokud vás nic z toho nezajímá, nezoufejte. BlueStacks může používat úplně bezplatně bez žádných velkých omezení.

Angličtinu přepněte na češtinu

Známé prostředí Androidu se zpřístupní po přepnutí na záložku My Apps. Zobrazí se vám domovská obrazovka. Prvním krokem bude přepnutí na češtinu, což provede přes položku System app - Settings - Change Language - Čeština. Počeštění je v tomto případě jen částečné, názvy aplikací a položek zůstávají v angličtině, počeštěna je však většina nastavení, Google Play a systémová okna a nabídky.



BlueStacks můžete spustit ve více instancích, každá však spolyká dost operační paměti. MediaManager slouží ke kopírování dat mezi počítačem a emulátorem

Levý spodní roh okna nabídne zpětnou šipku a domovskou klávesu, v pravém spodním rohu můžete ručně instalovat APK balíček (z počítače) či odinstalovat některou ze stávajících aplikací. U placené verze zde změníte pozadí, u všech verzí se pak počítá i se spuštěním více instancí BlueStacks. To kdybyste v třeba určitých hrách a aplikacích potřebovali více propojených účtů, využít režim multiplayeru, apod. Každá instance ale spolyká dost RAM, v našem případě 2 GB navíc. Pravý horní roh zase nabídne integrované hledání mezi nainstalovanými i nenainstalovanými android aplikacemi.

Speciální nadstavby pro hry

Výhodou BlueStacks je to, že u „provařených“ her na Androidu emulátor nabídne k dodatečnému stažení i tzv. xPack. Jedná se o softwarovou nadstavbu, která hratelnost, plynulost a ovladatelnost hry přizpůsobí emulátoru.



Toto jsou možnosti hry, která má k dispozici tzv. xPack

Na BlueStacks 3 jsme si vyzkoušeli hned několik her. Začněme u MMORPG Lineage 2: Revolution, které mělo velmi dobrou hratelnost i díky xPacku. Ze spodní lišty jste si tak kdykoliv mohli vysunout překryvnou obrazovku s ovladači, které odpovídají dotykovým prvkům na displeji. Tlačítka si navíc můžete upravit k obrazu svému či přidat nová dotyková místa.



Hra Linage 2: Revolution a překryvná vrstva s ovladači. Ty můžete upravit podle svého nebo na dotyk na určité místo na displej nastavit dodatečné tlačítko

Clash Royale je zase případ hry, která, pokud není navržena na šířku displeje, automaticky překlopí emulátor na výšku. Klávesy vůbec nebyly třeba, poradili jsme si jen s pomocí myši. Dále jsme si vyzkoušeli různá mobilní RPG, karetní hry i závodní tituly. U každého si můžete pohrát s ovladači a na slušném hardwaru nebudete mít problém s jejich plynulostí. Pokud však některé hry fungují jen na tabletu, nemusíte je na BlueStacks rozchodit. Jako příkladem může karetní hra Pokémon TCG, která na BlueStacks není dostupná.



Další testované hry, které běhaly bez problémů - Asphalt 8, Clash of Clans a Last Day on Earth

Emulátor BlueStacks stahujte bezplatně zde.