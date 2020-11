Endomondo končí. Stáhněte si své pracně vysportované aktivity [návod]

Americká firma Under Armour začala jako výrobce sportovního oblečení, ale ve snaze odlišit se od konkurence začala přidávat nejrůznější příslušenství a také mobilní aplikace. V roce 2013 koupila MapMyFitness (za 15 miliónů dolarů), v roce 2015 přidala MaFitnessPal (475 mil.) a u nás dobře známou platformu pro záznam sportovní aktivity Endomondo (85 mil.).

První jmenovaná v Under Armour zůstává, druhou ještě do konce roku 2020 prodá za 345 miliónů dolarů a Endomondo zruší. Konec bude poměrně rychlý, Endomondo zhasne už 31. prosince tohoto roku. Pokud na platformě máte svá data (zaznamenané aktivity, spojení s přáteli atd.) a nechcete o ně přijít, máte dva měsíce na jejich stažení, resp. migrace bude možná až do 31. března 2021.

Under Armour doporučuje migrovat na MapMyRun, ale stažené trasy (balík obsahuje formáty .json a .tcx) můžete nahrát i jinam. Komplexní návod najdete zde, případně zjednodušený v češtině v galerii tohoto článku.

Via Rungo.cz