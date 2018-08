Energizer má dva nové smartphony. Najdeme je v regálu hned vedle tužkovek?

Společnost Energizer, která je známa zejména jako výrobce tužkových baterií, se znovu pokouší oslovit širokou veřejnost dvěma novými smartphony. Naposledy jsme si v únoru v Barceloně osahali Power Max P16K Pro, aktuálně představená dvojice však nabízí akumulátor pouze se čtvrtinovou kapacitou. Čím chce tedy baterkový konglomerát vlastně zaujmout?

První novinkou je Power Max P490, který používá 4,95" FWVGA displej s poměrem stran 18:9 a běží na čtyřjádrovém MediaTeku MT6580 o taktu 1,3 GHz. Operační paměť o kapacitě 1 GB a 8GB ROM, to znamená absolutní základ s nízkou cenovkou. Telefon je veden jako hybridní Dual SIM, bohužel si neporadí se sítěmi 4G. Ani duální fotoaparáty nejsou to, co byste u telefonu běžně čekali. 5MPx selfie ale doplňuje pouze VGA snímač, a to stejné platí o zadní 8MPx kamerce. Alespoň, že je v nabídce čtečka otisků prstů a v základním balení základní ochranný obal. Telefon běží na Androidu Go 8.0 Oreo.

Na loňském veletrhu IFA jsme si osahali Energizer Power Max P600S:

Druhým novým smartphonem je Power Max P490S. Telefon vypadá téměř stejně, má i shodný displej s rozlišením 960 × 480 pix. Došlo však na změnu čipsetu, telefon pohání čtyřjádrový MediaTek MT6739WA spolu s 2GB operační pamětí. I díky tomu může v telefonu běžet „plnokrevný“ Android 8.1 Oreo. Interní úložiště je 16GB, a pokud do telefonu nevložíte druhou SIM, můžete paměť dále rozšířit microSD kartami (až 32 GB). Potěšitelným přídavkem je i podpora LTE. Cena ani jednoho z modelů zatím není známa.

Zdroj Energizeyourdevice