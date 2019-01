Energizer na MWC: 26 novinek, skládací hybrid i telefon s 18 000mAh baterií!

Značka Energizer, kterou si lidé neodmyslitelně spojují s běžně dostupnými tužkovými bateriemi, se chystá na veletrh MWC ve velkém stylu. Na svém stánku totiž ukáže přesně 26 novinek! Mezi nimi nemá chybět ani smartphone s doposud největší kdy použitou baterií. Gigantický akumulátor má nabídnout kapacitou rovných 18 000 mAh! Energizer má v Barceloně dokonce ukázat i své pojetí skládacího hybridu.

„Když novinky, tak co nejvíc najednou!“, řekli si zřejmě v Energizeru, a tak na MWC představí hned 26 novinek rozdělených do čtyř modelových řad. Nás bude zajímat zejména řada Ultimate, která nabídne šest „prémiových“ smartphonů se selfie kamerkami v periskopu včetně jednoho skládacího hybridu. Řada Power Max se bude opět soustředit na obří baterie (4 000 mAh a výše). Zatímco loňský Power Max P16K Pro s 16 000mAh baterií byl hned po oznámení zrušen, letos se má na trh dostat jeho nástupce, a to rovnou s rekordním 18 000mAh akumulátorem!

Energizer Power Max P600S na předposledním veletrhu IFA v Berlíně:

Zbylé novinky budou spadat do řady Energy (hloupé telefony) a Hardcase (hloupé telefony se zvýšenou odolností). Společnost Avenir Telecom, která vyrábí smartphony pod licencovanou značkou Energizer, si od záplavy novinek slibuje nová partnerství, která by společnosti otevřela dveře na další mobilní trhy. Konkrétně v ČR se smartphony značky Energizer neprodávají.

