eRouška 2.0: Co to je, jak se používá a proč se nemusíte bát o soukromí

Aplikace eRouška 2.1 (Android/iOS) slouží k trasování koronaviru. V případě, že jste se potkali s pozitivně testovaným na COVID-19, mobilní telefon vás upozorní pomocí notifikace.

Aplikaci sice vydalo Ministerstvo zdravotnictví, ale funguje na algoritmech, které vyvinuly firmy Apple a Google. Ty úzkostlivě dbají na ochranu soukromí svých uživatelů a platí to i v tomto případě. Každý mobil s nainstalovanou eRouškou 2.1 pomocí bezdrátové technologie Bluetooth vysílá unikátní, kvůli bezpečnosti často měněný kód, který zaznamenávají další telefony v dosahu.

Člověk pozitivně testovaný na COVID dostane od hygieniků unikátní kód. Ten zadá do eRoušky a všem, kteří s ním mohli být v kontaktu, aplikace zobrazí upozornění a návod, jak mají postupovat. Takové varování neznamená, že jste nakažení, ale že existuje zvýšené riziko, že byste mohli být. Informace je zcela anonymní, nedozvíte se, se kterým nakaženým jste se setkali, kdy nebo kde to bylo. A nedozví se to ani nikdo jiný, natož hygienická stanice nebo podobný státní orgán. Sami se rozhodnete, jak s touto informací naložíte.



Noční test vlivu nové eRoušky na baterii v iOS. Do rána u telefonu neubylo ani procento

Nainstalujte si ji

Z principu fungování vyplývá, že čím více lidí si aplikaci nainstaluje, tím lépe bude systém fungovat. První verze eRoušky proslula tím, že prakticky nefungovala na iPhonech. Verze 2.1 by měla být spolehlivá právě díky základu, který vytvořil Apple (výrobce iPhonů) a Google (tvůrce operačního systému Android, na kterém funguje většina chytrých telefonů na světě).

Pro zajímavost: Zdrojové kódy eRoušky jsou veřejné, zájemci je mohou prozkoumat na GitHubu.