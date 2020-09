eRouška 2.0 přijde do 14 dnů. Implementuje Apple/Google protokol a nesbírá o vás data

Nová verze aplikace eRouška byla již odeslána na schválení do Applu a Googlu a do dvou týdnů by měla být k dispozici uživatelům. Novinkami jsou zejména větší anonymita, odladění pro zařízení od Applu a menší nároky na baterii.

Trasování uživatelů končí s první verzí aplikace. Druhá funguje tak, že pozitivně testovaný uživatel dostane od hygieniků unikátní kód, zadá jej do aplikace a všem, kteří s ním mohli být v kontaktu, aplikace zobrazí notifikace a návod, jak mají postupovat.

Samozřejmě to neznamená, že každý, kdo se s nakaženým setkal, je také nakažený. Aplikace informuje o zvýšeném riziku nákazy. Aplikace využívá Apple/Google protokol ve spojení s Bluetooth, která zaznamenává signál telefonů lidí v okolí.

První eRouška (Android / iOS) byla kritizována zejména kvůli, tomu, že nemohla běžet na pozadí systému iOS. Díky integraci protokolu od Applu je problém vyřešený, zlepšila se i spotřeba energie. Vyhodnocení a stažení klíčů nakažených probíhá na telefonu jen dvakrát denně a data jsou objemem velmi malá. K chodu aplikace je zapotřebí operační systémy Android 6.0 a iOS 13.5 nebo novější.

Díky návaznosti na protokol Apple/Google komunikuje aplikace i s jinými mimo Českou republiku. Tím pádem má aplikaci smysl používat i v zahraničí. Ostatně čím více lidí aplikaci používá, tím větší má smysl. V tuzemsku je ideální počet přes 6 milionů uživatelů, přitom první verzi si nainstalovalo jen něco málo přes čtvrt milionu lidí. I to by se mělo zlepšit, eRoušku 2.0 doprovodí masivní kampaň.