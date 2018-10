eSIM u českého T-Mobilu: Všechno, co potřebujete vědět

T-Mobile oznámil podporu integrované eSIM v iPhonech. Na veřejnost se dostaly jen základní obrysy, ale nás zajímaly podrobnosti, tak jsme se zeptali. Co nová technologie přinese? Jak změní operátorské služby a jak vlastně vypadá prostředí, ve kterém se s eSIM v mobilu pracuje?

eSIM je úzce spojovaná s iPhonem XS, ale podporuje ji třeba i rok starý Google Pixel 2, nebo v létě představené hodinky Samsung Galaxy Watch. Technologie je kompatibilní podle standardu GSMA Phase 2, takže jakmile ji T-Mobile uvede do praxe, měla by fungovat ve všech zařízeních včetně iPhonů, které nebudou koupené u T-Mobilu. Se spuštěním operátor čeká na Apple, až vypustí příslušnou aktualizaci iOS 12, což by mělo být v průběhu podzimu (přesnější informace nejsou). Problém je pouze s LTE verzí Apple Watch, tam samotná podpora eSIM nestačí, Apple má na operátory další technické požadavky.

Mailem zatím eSIM nedostanete

eSIM reprezentuje aktivační kód ve formě QR kódu. Ten stačí v nastavení telefonu načíst, přes výchozí konektivitu (typicky Wi-Fi) se do telefonu stáhne tzv. profil, což je vlastně digitální obsah SIM karty. Ten se zapíše do eSIM (vestavěného čipu v zařízení) a od tohoto momentu se telefon začne chovat stejně jako telefon s klasickou vloženou SIM kartou. Kromě přechodu z plastu na eSIM na přání zákazníka bude možné eSIM získat i s novým tarifem a v podstatě při všech procesech, kdy dnes dostává do rukou klasickou plastovou SIM.

Zajímalo nás, zda se díky eSIM urychlí cesta nového mobilního tarifu/čísla k zákazníkovi, ale zatím to tak nevypadá. Nejprve bude mít QR kód podobu fyzického nosiče podobného klasické SIM kartě. Distribuce po e-mailu tedy nebude možná, není to dostatečně bezpečná cesta. Až časem a s vývojem trhu T-Mobile vypracuje nějaké elegantnější a rychlejší řešení.

Abychom získali lepší představu o tom, jak se s eSIM zachází, jak vypadá nastavení nové technologie, žádali jsme T-Mobile o ukázku prostředí, screenshoty. Bohužel smlouva s Applem toto zakazuje, nezbývá tedy než počkat na ostrý start.

Benefity

Jaké jsou tedy výhody proti klasické plastové SIM kartě? Šetří fyzický prostor v zařízení, zjednoduší jeho konstrukci, takže bude jednodušší zajistit vodotěsnost. T-Mobile očekává také vyšší spolehlivost, protože jednou z nejčastějších poruch současnosti je únava kontaktů na SIM kartě. To s eSIM pochopitelně odpadá. Z dlouhodobého hlediska bude důležité i ekologické hledisko. Postupně totiž odpadne výroba miliard plastových čipových karet v papírových obalech a s ní související logistika a následná likvidace.

Jinak jde o ekvivalent klasické SIM karty, T-Mobile tedy nechystá pro eSIM zvláštní tarify, zvýhodnění, nebo pobídkové akce. Operátor vnímá eSIM především jako bezpečný klíč zákazníka pro přihlášení k síti.

Adopce zabere roky

Je jasné, že jsme na začátku a eSIM se budou učit používat jak uživatelé, tak samotní operátoři, zabere čas, než si některé věci sednou. Důležité ale je, že roky vyhlížený start je konečně tady. Ještě letos bychom měli dostat eSIM do iPhonů, problém by neměl být i s těmi několika málo dalšími přístroji, které už na trhu jsou. Ten pravý boom nastane příští rok, čeká nás několik přechodných let, kdy budou mít telefony jak eSIM, tak klasický slot. Plná adopce eSIM nastane až v průběhu následující dekády s tím, jak budou lidé vyměňovat staré mobily za nové.

Apple proráží, ostatní následují. eSIM je začátek konce SIM karet: