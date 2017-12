Essential PH-1: Až ho doladí, bude to mobil pro fajnšmekry [vyzkoušeno]

Spoustu pozornosti si letos vysloužil Essential PH-1, za kterým stojí „otec Androidu“ Andy Rubin. V dnešním článku se zaměříme na věci, které nás na tomto exotickém smartphonu nejvíce zaujaly.

Letošním trendem jsou telefony s malými rámečky kolem displeje a Essential PH-1 to v tomto směru dotáhl daleko. Především horní část telefonu je skutečně úchvatná, kromě malého vykousnutí pro přední fotoaparát je skutečně displej roztažený až k okraji. Vypadá fantasticky, ale hned musíme zmínit důležitou věc – Android s podobným tvarem displeje příliš nepočítá, v některých aplikacích pak dochází k tomu, že plocha displeje není úplně využitá.

Displej má rozlišení 2560 x 1312 pixelů, obraz je velmi ostrý a kvalitní. Atraktivní design ale netvoří jen displej, potěší velmi kvalitní materiály. Výrobce použil titanové tělo a keramická záda, která jsou lesklá jako zrcadlo, ale ani po několika měsících používání zde nenajdete škrábance, což je oproti standardnímu tvrzenému sklu značné plus.

Dětské nemoci a nevyužité piny

Kromě duálního fotoaparátu je na zádech čtečka otisků prstů. Od začátku se s ní táhly problémy, ale v jedné z posledních aktualizací se funkce výrazně zlepšila a teď už funguje spolehlivě.

Dvojice pinů pro připojení externího příslušenství měly být příslibem rozšiřitelnosti, modularity, ale zůstalo pouze u 360° kamery, která není právě levná (aktuálně stojí 179 dolarů, ale pokud koupíte telefon spolu s kamerou na Amazonu, vyjde celý balíček jen na 499 dolarů). Dalšího příslušenství jsme se nedočkali a znovu se potvrzuje, že externí moduly k mobilům netáhnou.

Displej je chráněný tvrzeným sklem Gorilla Glass 5 a celý telefon má hmotnost 185 gramů. Na spodní straně se nachází USB konektor typu C. V ruce působí výborně, hned po pár vteřinách cítíte, že v ruce máte kvalitní kus elektroniky. Potěší také kvarteto mikrofonů, které se při hovoru starají o redukci okolního hluku.

Co ale musím zmínit a zdůraznit: Essential v oblasti designu ukázal, že stále je možné vymyslet něco nového. Výrazně se odlišuje od všech ostatních telefonů na trhu a nebýt chyb (o nich později), mohl to být úspěšný telefon. Oceňuji také zvýšenou odolnost IP54, ale konkurence umí ještě lepší hodnoty a mezi superphony je IP68 standard.

Výbava snad nemohla být lepší, ale...

Uvnitř telefonu tepe Qualcomm Snapdragon 835, jeden z nejvýkonnějších a nejlepších procesorů současnosti. Sekundují mu dostatečné 4 GB operační paměti a radost mám také z obrovského a rychlého (UFS 2.1) úložiště s kapacitou 128 GB (po prvním spuštění máte k dispozici něco přes 100 GB). Telefon nepodporuje paměťové karty, vzhledem k velikosti vnitřní paměti to ale nepovažuji za problém.

Baterie s kapacitou 3040 mAh zajišťuje průměrnou výdrž, náročný pracovní den zvládne a při střídmějším používání přežijete dny dva. V nabídce funkcí nechybí podpora LTE, NFC a Bluetooth 5.0 LE.



Čistý Android a minimum aplikací. Ještě kdyby to tak fungovalo...

Essential PH-1 spoléhá na čistý Android (v době testování a psaní článku ve verzi) 7.1.1 Nougat. V telefonu najdete skutečně jen nezbytné minimum aplikací. Potěší pravidelné bezpečnostní záplaty, na stranu druhou byla zveřejněna teprve betaverze Androidu 8 Oreo. Nejnovější Android sice stále není příliš rozšířený, ale mnoho výrobců už aktualizaci uvolnilo alespoň pro jeden, dva modely. U špičkového telefonu s čistým Androidem očekávám, že budou aktualizace rychlejší.

Od začátku trápí telefon dětské nemocí a ačkoliv každá aktualizace přináší zlepšení, stále to není ono. Typickým příkladem je být fotoaparát, vlastně jediná aplikace v telefonu, která není od Googlu. Jeho tabulkové parametry jsou výborné a i když se fotky zlepšují s každým updatem, stále nejsou výborné. Co se ale výrazně nezlepšilo je spolehlivost fotoaparátu, který občas fotografii ukládá moc dlouho a někdy ji neuloží vůbec. A to je problém...

Foťák názorně demonstruje problémy, které Essential PH-1 trápí. Pokud by šlo o levný telefon čínské provenience, dalo by se pochopit, ale mobil, který aspiroval na nejvyšší příčky? Taky jsou obdobné problémy nepřijatelné.



Ukázkové snímky z Essentialu (další v galerii)

Essential na trhu neuspěl. Změnit to mohou aktualizace a postupně klesající cena. Nenápadně by se z PH-1 mohl stát telefon pro fajnšmekry, protože přes všechny problémy se díváme na jeden z nejzajímavějších a nejdůležitějších telefonů roku 2017. Nicméně si nemyslím, že by cena klesla až tak nízko.

Essential ukázal, že je možné v zahlceném světě Androidu vymyslet něco nového a zaujmout. Vzhled telefonu je originální, materiály jsou špičkové, pochvalu zaslouží pravidelné aktualizace a líbí se mi také komunikace se zákazníky. Díky té například víme, že součástí budoucích aktualizací má být elektronická stabilizace obrazu při nahrávání videa nebo podpora projektu Treble.

Stejně tak se výrobce nevyhnul několika zásadním chybám. Telefon přišel na trh o několik měsíců později s nevyladěnou verzí firmwaru. S každou aktualizací se zlepšuje, ale není možné zákazníky používat jako pokusné králíky. Pokud by se vše odladilo třeba do jednoho měsíce od vstupu na trh, dalo by se na problém zapomenout, ale třeba fotoaparát zlobí ještě teď a to je špatně.

Ani distribuce omezená na USA a Kanadu není nejšťastnější a i když si můžete telefon pořídit třeba skrze Amazon, určitě to odradilo mnoho zákazníků. Alespoň že klesá cena, v současnosti telefon pořídíte za 449 dolarů.

Plusy a mínusy

+ Atraktivní design

+ Qualcomm Snapdragon 835

+ Interní úložiště s kapacitou 128 GB

+ Pravidelné měsíční aktualizace

+ Budoucí podpora projektu Treble

+ Výborné materiály

– Neodladěný systém

– Nespolehlivý fotoaparát

– Málo příslušenství

– Počáteční vysoká cena

– Omezená dostupnost

Essential považuji jej za jeden z nejzajímavějších telefonů roku. Strávil jsem s ním několik týdnů a ačkoliv nejsem fanoušek čistého Androidu, telefon se mi líbí a kdyby fungoval, bych byl schopen jej používat. Pokud si vývojáři dají záležet na Androidu 8, pak má PH-1 šanci zmírnit pověst propadáku a najít nové zákazníky. Zůstává ale otázka, jestli výrobce v roce 2018 představí nástupce. Osobně bych za to byl rád, situace na trhu bude díky podobným telefonům pestřejší.

Jak Essential natáčí video