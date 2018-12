Essential Phone mizí z trhu. Firma se soustředí na jiný mobilní projekt

Společnost Essential, která stojí za výrobou Essential Phonu PH-1, oznámila, že veškeré dosavadní kusy vyprodala, a že už žádné další nenaskladní. Potvrdily se tak spekulace z května, které hovořily o tom, že Essential nechystá žádného nástupce svého jediného smartphonu.

Firma ústy tiskového mluvčího potvrdila, že z mobilního segmentu se úplně nestáhne: „Vyprodali jsme všechny Essential Phony na webu essential.com a žádné nové již nenaskladníme. Pilně pracujeme na svém novém mobilním produktu a budeme i nadále prodávat příslušenství a poskytovat rychlé softwarové aktualizace a uživatelskou podporu naší stávající komunitě uživatelů Essential Phonu.“

Zajímavá je především informace o „novém mobilním produktu“. Zcela jistě to nebude telefon, takže se nabízí třeba brýle pro virtuální realitu, nebo něco zcela jiného? Jisté je také to, že v prodeji zůstane zajímavé modulární příslušenství, např. přídavný modul s DAC převodníkem nebo doplňkový 3,5mm jack. A co stojí za koncem Essential Phonu? Spousta „dětských“ nemocí, pomalý rozjezd značky i malý zájem ze strany uživatelů, který vyústil hned v několik slevových vln. Již v dubnu byl Essential Phone v USA k dostání za zlomek původní ceny.

