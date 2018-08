EU bude zkoumat, jestli potřebujeme jednotné nabíječky. Pokud ano, přitlačí na výrobce

Už to tady jednou bylo před devíti lety. V reakci na nátlak EU podepsalo 14 firem memorandum, ve kterém se dohodli na sjednocení nabíječek pro nové modely mobilních telefonů. Mezi signatáři byly i Apple (také si nevzpomenete na jediný iPhone s micro USB?), Samsung či Huawei. Nyní evropská komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová oznámila, že hodlá přezkoumat, jak na tom nabíječky k mobilním telefonům jsou teď. A podle toho případně zasáhne.

Důvody pro sjednocení konektorů jsou dva: je to pohodlnější pro uživatele, protože by nabíječky byly kompatibilní napříč výrobci, a zadruhé by to údajně mělo mít příznivý vliv na snížení tvorby elektroodpadu. Nabíječky jsou v něm silně zastoupeny.

Na základě dříve podepsaného memoranda měly být nabíječky od roku 2011 na evropském trhu sjednoceny. I Apple kvůli tomu začal k iPhonům přibalovat redukci. Jenže teď? Apple má svůj Lightning, mezi androidy se pomalu přechází z micro USB na USB-C a všechno komplikují různé technologie rychlého nabíjení, tedy různé výkony nabíječek. Některé firmy dokonce podepsaly, že dříve podepsané memorandum ruší.

„Vzhledem k neuspokojivému pokroku v rámci dobrovolného přístupu, Komise brzy vypracuje studii pro posouzení dopadů s cílem zhodnotit náklady a přínosy možných řešení,“ uvedla Vestagerová v hodnotící zprávě. Na základě této studie se pak Evropská komise bude rozhodovat, zda se ve věci bude dále angažovat a jestli navrhne nějaká regulační opatření.

Via Reuters