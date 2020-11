EU chce jednotné nabíječky a možnost, aby si zákazníci mohli sami opravit mobil

Evropský parlament (EP) schválil usnesení, které má podpořit udržitelnost trhu se spotřební elektronikou. V současnosti je většina výrobců orientovaná zejména na prodej celých nových zařízení. Možnosti oprav po skončení zákonné záruky jsou většinou omezené a pro zákazníka cenově nevýhodné. Usnesení europarlamentu má posílit podporu oprav a opětovného používání výrobků. Naopak zakazuje praktiky, které vedou k úmyslnému zkracování životnosti.



Evropský parlament chce podpořit domácí kutilství (Zdroj: Paolese/Adobe Stock)

Takzvané „právo spotřebitele na opravu“ má za úkol implementovat Evropská komise a zároveň má dohlédnout na to, aby opravy zařízení byly systematičtější a cenově úspornější. Toho lze dosáhnout například prodloužením záruk, poskytnutím záruk na vyměněné díly nebo usnadněním přístupu k informacím o opravách a údržbě.

Ukaž, kolik let vydržíš

Parlament rovněž požaduje, aby se zvýšila podpora pro trh s použitým zbožím, a vyzývá k zavedení opatření proti praktikám, kterými se uměle zkracuje životnost výrobků. Poslanci EP zopakovali svůj požadavek na zavedení univerzálních nabíječek pro drobnou elektroniku, zejména mobilní telefony, s cílem snížit množství elektroodpadu. Dále požadují, aby byly výrobky označovány podle trvanlivosti pomocí jasné informace o předpokládané životnosti výrobku.

Podle průzkumu Eurobarometr by 77 % občanů unie ocenilo, kdyby mohli své výrobky nechat opravit a nemuseli kvůli jedné nebo dvěma vadným komponentám kupovat celý nový výrobek. 79 % občanů se pak domnívá, že zákon by měl výrobcům digitálních zařízení nařídit, aby jejich výrobky byly snadno opravitelné, například výměnou některých částí. U mobilů by „samooprava“ mohla spočívat například v uživatelské výměně akumulátoru, který u většiny současných modelů není běžně přístupný.

Tento robot dokáže opravovat jiná zařízení: