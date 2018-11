EU chystá centrum pro umělou inteligenci. Babiš potvrdil, že má být v Praze

Evropská unie se chce více zabývat umělou inteligencí a zajistit členským státům koordinaci dílčích výzkumů v této oblasti. Vše by mělo zastřešovat nové centrum excellence pro umělou inteligenci. Podle zjištění webu Info.cz by toto centrum mělo sídlit v Praze.

„Byl jsem pověřen, abych to projednal v Bruselu s Jean-Claudem Junckerem,“ sdělil redakci Info.cz premiér Andrej Babiš. Ačkoli má Praha velké šance, není ještě umístění nového centra umělé inteligence v našem hlavním městě jisté. „Pokud by se to podařilo přenést do Prahy, bylo by to skvělé,“ řekl premiér. „Samozřejmě o to usilují i jiné státy EU,“ dodal.

Tzv. center excellence už vzniklo více v rámci jiných oborů. Propojují odborníky nejvyšší úrovně ze všech členských zemí a zajišťují koordinaci jejich spolupráce a sdílení informací z výzkumů. Jedná se o prestižní centrum, které zaštiťuje nejlepší vědecké týmy v daném oboru. A mimo jiné má i rozpočet na podporu výzkumu v rámci zvláštních grantů.