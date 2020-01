Evolveo Strongphone G7: outdoorový smartphone s obří baterií a bezdrátovým dobíjením

Česká značka elektroniky Evolveo uvádí na trh novou generaci odolného outdoorového smartphonu Evolveo Strongphone G7. Novinka zaujme především velkou baterií s kapacitou 6 500 mAh a možností bezdrátového dobíjení, což v tomto segmentu nebývá příliš obvyklá funkce. Telefon se přitom prodává za rozumnou cenu 5 890 Kč.

Vzhledově je Strongphone G7 typický obrněný mobil. Robustní pogumované tělo doplňují boční kovové lišty, které zvyšují torzní tuhost a zvyšují mechanickou odolnost při pádech nebo nárazech. Hodí se i oko pro poutko na zavěšení telefonu. Zařízení splňuje normu odolnosti proti vodě a prachu IP68 (ponoření do sladké vody max. na půl hodiny do hloubky 1,5 m). Americkou armádní normu 810G výrobce na rozdíl od svého staršího modelu Strongphone G4 neuvádí, telefon by měl ale odolat i pádům, nárazům a vibracím.

Plné dobití za 3 hodiny

Dotykový IPS displej se rozprostírá na úhlopříčce 5,7 palce a vystačí si s HD+ rozlišení při širokoúhlém poměru stran 18 : 9. Čtečka otisků leží na zádech v blízkosti fotoaparátu s jedním objektivem a 13Mpx senzorem. O výkon zařízení se stará osmijádrový procesor Mediatek s taktem až 2 GHz. S pamětí výrobce trochu šetřil a nabízí kombinaci 3 + 32 GB, rozšíření kartou microSD je možné maximálně o 128 GB.

Naopak pochválit musíme už jednou zmiňovanou velkou baterii s kapacitou 6 500 mAh, kterou lze dobíjet rychlým dobíjením neznámého výkonu přes USB-C konektor nebo také bezdrátově. S použitím kabelu by se baterie do plné kapacity měla dobít za necelé tři hodiny. Nechybí 3,5mm jack, funkce Dual SIM, podpora LTE, GPS, Wi-Fi a FM rádia. Telefon je tlustý 14,5 mm a váží 265 gramů.