Evropa chce sjednotit konektory. Apple má pádné argumenty pro zachování Lightningu

Již od roku 2009 se řeší prosazení jednotných napájecích konektorů a to i těch pro přenos dat a připojení sluchátek. Aktuálně se má tato otázka projednávat i na zasedání Evropské komise. Je tomu zejména z důvodů snížení ekologické stopy a větší ochraně životního prostředí. Jak to spolu souvisí?

Dříve byla situace taková, že každá značka mobilního telefonu měla svoji unikátní nabíječku, respektive nabíjecí konektor. Nyní už se prakticky setkáte jen s microUSB u nižší třídy Androidových telefonů, s USB-C u těch vyšších a s Lightning konektorem u Applu. Dalo by se tak říci, že by sjednocení nemusel být až takový problém. Opak je ale pravdou a problém bude mít hlavně Apple.

Apple svůj Lightning jiným výrobcům neposkytne, takže by mu mohlo být nařízeno, aby v iPhonech začal používat USB-C (v lepším případě). Beztak už jím osazuje své MacBooky a nejnovější iPady Pro. Lightning konektor si tak zatím drží kompletní portfolio iPhonů od 5. generace a iPady (vyjma zmíněných). Americké společnosti se ale samozřejmě nelíbí, aby jí někdo diktoval takové podmínky. Směrem k nařízení také odpovídá poměrně rozumně.

Společnost totiž prodala už na miliardu zařízení s Lightning konektorem a vybudovala si široké portfolio příslušenství, které s ním komunikují. Kdyby tedy musela přejít na jiný konektor, staly by se její produkty zastaralé a paradoxně by vzniklo mnohem více elektronického odpadu. A to je přímo proti logice sjednocování, která má právě tomuto zamezit. Chce totiž, aby nebylo nutné vlastnit tolik rozličných kabelů – jeden k napájení telefonu, druhý počítače, třetí příslušenství atd. V tomto ohledu by se tak dalo říci, že celému parlamentu decentně ujel vlak. V roce 2009 by totiž toto sjednocení smysl dávalo, v dnešní době už tolik ne.



Vlevo Lightning konektor, vpravo USB-C.

Navíc výrobci už sami USB-C do svých zařízení implementují stále častěji, takže se tím sami o sjednocení snaží. Sluchátka jsou stále častěji bezdrátová a výrobci od 3,5mm jack konektoru ustupují, takže ani zde není moc co řešit. A díky technologii bezdrátového nabíjení stačí jedna podložka, a nabijete z ní telefon jakékoli značky. Otázkou tedy zůstává, zdali má podobná iniciativa smysl.

Idea je to sice hezká, ale mohla by být přetavena např. do takové podoby, kdy výrobci budou prodávat svá zařízení v podobě EKO balení, které nebude obsahovat žádné nabíječky ani ostatní kabely, které už stejně doma uživatel má. To samé platí o manuálech a uživatelských příručkách v tištěné podobě, které jsou běžně v té elektronické dostupné na internetu.

Toto nařízení by také mohlo mít stinnou stránku v podobě zpomalení inovace v oblasti konektorů. Proč by se do něho společnosti hrnuly, kdyby stejně měly nařízeno použít ten „schválený“. A prosadit nový u Evropského parlamentu by asi nebyla otázka měsíců jako spíše let. Apple zde tedy nejspíše není tím špatným a to i s ohledem na jeho snahu o používání obnovitelných zdrojů a neustálou ekologickou propagaci.

Ať je tedy celá kauza jakákoli, jedno z ní vyplývá zcela jasně – o tom, že Apple budoucí generaci jeho telefonů osadí USB-C konektorem se hojně spekulovalo již před představením iPhonů 11. Nejspíš se tak ale nestane ani s pořadovým číslem 12. Možná nakonec iPhone ztratí Lightning konektor úplně a náhrada za něho nebude žádná. Nabíjet i přenášet data lze přece bezdrátově. Takže stačí pořídit bezdrátovou nabíječku a veškeré kabely vyhodit. Anebo raději ne, protože tím vznikne množství onoho elektronického odpadu. Začarovaný kruh.

Zdroj: macrumors.com