Evropané se sžili s chytrou domácností. Nejčastěji používají zařízení od Googlu a Amazonu

Evropané si rychle zvykají na život v chytré domácnosti. Ve druhém čtvrtletí letošního roku nakoupili 22 milionů kusů zařízení pro chytrou domácnost, mezi něž analytici z IDC započítávají zejména chytré televizory, reproduktory, osvětlení, bezpečnostní monitorovací systémy, termostaty a další.

87 % objemu prodeje pochází z trhů západní Evropy, uživatelé střední a východní Evropy jsou zatím zdrženlivější kvůli chybějící podpoře nejpoužívanějších systémů v jejich rodném jazyce. Podle prognózy IDC by se do konce letošního roku mělo prodat 108 milionů kusů zařízení pro chytrou domácnost, do pěti let má objem narůst na 185 milionů.

Největší kategorií zůstává tzv. Video Entertainment, tedy chytré televize a různé digitální adaptéry pro práci s obrazem. V pořadí druhým segmentem jsou chytré reproduktory, které jsou nejčastěji centrem chytré domácnosti, přes něž uživatelé zadávají hlasové příkazy do systému. V této subkategorii se o prvenství přetahuje Google se svým systémem Google Home a Amazon s Alexou. Samsung pracuje na finalizaci svého reproduktoru s asistentem Bixby.