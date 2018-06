Evropská komise má v hledáčku Android. Na Google čeká miliardová pokuta

Evropská Unie ústy Margrethe Vestagerové, komisařky protikartelové komise, bude v červenci pokutovat Google za zneužití dominantního postavení na trhu. V hledáčku je evropská dominance mobilního operačního systému Android, která má být „po zásluze“ potrestána mastnou pokutou.

Vestagerová potvrdila, že v rámci několika týdnů vynese komise závěrečný verdikt, v rámci něhož je stanovena maximální výše pokuty na hranici 240 miliard Kč. Tato částka přitom zhruba odpovídá 10 procentům ročního obratu společnosti Alphabet, která je rodičovskou firmou Googlu. Ve většině případů však pokuty nedosahují nejvyšších hranic, takže se Google nemusí až tolik obávat. Jenže...

...Evropské komisi není po chuti operační systém Android, resp. to jak s ním Google nakládá. Systém jako takový je výrobcům poskytován zdarma, ovšem protikartelové oddělení se ve svých zkoumáních zaměřilo na to, jak Google výrobce smartphonů nutil k využívání svých služeb, např. prohlížeč Chrome či vyhledávání Google, a také na to, jak výrobce odrazoval mobilní výrobce od vývoje konkurenčního operačního systému použitím částí open-source kódů z Androidu. Byl ve hře i možný ban výrobců na používání Androidu?

Evropská komise loni Googlu udělila rekordní pokutu. Ta letošní může být ještě vyšší:

Pokud se červencová pokuta Googlu potvrdí, nebude to první pokuta amerického giganta na evropské půdě. Loni v červenci Evropská komise vyhodnotila, že Google ve svém vyhledávači zvýhodňoval vlastní služby a za to dostal pokutu přesahují v přepočtu přes 63 miliard Kč. Jeho přístup se přesto nijak nelišil od dalších vyhledávačů, které však pokutovány nebyly.

Via Phonearena