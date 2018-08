Evropské ceny EISA ovládl v mobilní kategorii Huawei a Honor. Úspěch si připsala také Nokia

V tradičním srpnovém termínu se i letos udělovaly ceny asociace EISA, sdružující odborná média zaměřená na spotřební elektroniku. Ceny EISA Awards 2018-2019 mají napovědět, které produkty v mnoha kategoriích patří v nadcházející sezóně k nejzdařilejším. Na Mobilmanii se samozřejmě věnujeme zejména sekci mobilních zařízení.

Většina kategorií v mobilní sekci zůstala stejná jako loni, pouze Smartphone na fotografování nahradil nově Stylový smartphone. Porota letos neudělovala cenu za nositelnou elektroniku. Místo toho přibyla kategorie hlasitého reproduktoru s umělou inteligencí. Hodnotila se i bezdrátová sluchátka, kapesní hudební přehrávače a sluchátkové zesilovače.

Nejlepší smartphone: Huawei P20 Pro

Vybrat nejlepší smartphone v hlavní mobilní kategorii zřejmě letos nebyl pro porotu tak velký oříšek. Na hlavu Huawei P20 Pro se snesla samá chvála díky kvalitnímu řemeslnému zpracování, výkonnému hardwaru a zejména tříobjektivovému fotoaparátu Leica, který produkuje skvělé noční snímky.

Stylový smartphone: Honor 10

V kategorii, kde jde primárně o vzhled a potom až teprve o funkce, zabodoval Honor 10. Porotcům se líbilo zpracování s kovovým rámečkem a skleněnými zády, kde dokonce u dvou barevných variant dochází k efektním přechodům mezi jednotlivými odstíny. Špičková výbava navrch už je potom bonus.

Spotřebitelský smartphone: Nokia 7 Plus

Tato kategorie zohledňuje zejména poměr výbavy vzhledem k ceně a pozitivní uživatelskou zkušenost. Díky čistému systému a zařazení do programu Android One tato kritéria beze zbytku splňuje Nokia 7 Plus. Výraznou slabinu nemá ani ve výbavě a navíc obsahuje baterii s nadprůměrnou kapacitou 3 800 mAh.

Nejlepší koupě: NOA Element N10

V Česku neznámá chorvatská značka NOA má i letos vítězného zástupce v kategorii Nejlepší koupě. Porota chválí výbavu vzhledem k ceně (cca 7 500 Kč), velkou baterii a také nadstandardní záruku Premium Care, díky které výrobce první rok po nákupu opraví telefon, i když je zničen chybou zákazníka.

Huawei P20 Pro s foťákem Leica zaujal v hlavní smartphonové kategorii:

EISA je sdružení 55 specializovaných magazínů z 27 převážně evropských států, které v několika expertních skupinách (audio, video, fotografie, elektronika do auta, mobilní elektronika) hodnotí a oceňuje produkty spotřební elektroniky. Součástí expertní skupiny hodnotící kategorii mobilních zařízení jsou i tituly z Česka a Slovenska.