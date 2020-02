Evropské úřady nutí Apple povolit otěže. iPhony mají otevřít volbu výchozích aplikací

Bloomberg píše, že Apple zvažuje vpuštění aplikací třetích stran tam, kde si doposud udržoval monopol – ve výchozích aplikacích. Vysvětlíme to na jednoduchém případu. Pokud dnes na iPhonu v e-mailu kliknete na webový odkaz, automaticky se otevře Safari. Pokud na internetu kliknete na mailovou adresu, automaticky se otevře Apple Mail. To samé platí pro Mapy a Messages, podobné by to mělo být s defaultní hudební aplikací na chytrém reproduktoru HomePod.

Otevřenější přístup má být reakcí na sérii antimonopolních řízení zejména v Evropě. Apple tedy ustoupí od svých striktních pravidel, ale v konečném důsledku mu to prospěje. Možnost volby je často jmenovanou výhodou konkurenční platformy Android a teď by obdobnou svobodu získaly i iPhony a iPady.

Zdroj: Bloomberg