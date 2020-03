Expanze Hearthstone: Ashes of Outland startuje 7. dubna. Známe všechny karty

Etalon mobilních sběratelských karetních her, Hearthstone, brzy do svých řad přivítá další rozšiřující sadu. Expanze Ashes of Outland je z poslední doby zcela jistě ta nejzajímavější, mimo 135 nových karet totiž do hry přinese, od jejího startu v roce 2014, i první novou class, za kterou si můžete zahrát, a to Demon Huntera. A pro něj je připraveno i nové klíčové slovu Outcast, které se aktivuje, pokud bude vaše karta zahrána z ruky úplně vlevo nebo úplně vpravo. Pořadí karet v ruce i nadále závisí na tom, jak si je postupně líznete z balíku.

Demon Hunter bude mít 15 nových karet a již 2. dubna k němu zdarma dostanete základní balíček, jen co projdete krátkým tutoriálem, který vám ukáže možnosti nové classy s jednomanovou Hero power. Zbývající povolání dostanou po deseti nových kartách, zbytek připadne do neutrální sekce. Za zmínku stojí i tzv. Prime minioni, pokud zemřou, zamíchá se do balíčku jejich speciální silnější varianta. Do hry se také ve výrazně větší míře vrací klíčové slůvko Dormant. Spousta karet bude po zahrání několik kol neaktivní, a jakmile se probudí, můžete počítat s výraznějším vlivem na aktuální stav bitevního pole.

Trailer k expanzi Ashes of Outland pro Hearthstone:

K expanzi Ashes of Outland se váže i PvE obsah, který bude tentokrát k dispozici zcela zdarma. Blizzard k němu však zatím neuvádí žádné bližší detaily. Ještě před uvedením expanze si můžete balíky s kartami předobjednat, dostanete k nim speciální cardback, portrét hrdiny, náhodnou legendárku a v případě nejvyššího setu i čtyři vstupy do Arény. Na všechny karty z nové expanze, které byly odhaleny sotva před pár hodinami, se můžete podívat v naší galerii. Samotná expanze vyjde pro Android, iOS a PC již 7. dubna.