Expanze Huawei na americkém trhu se komplikuje. Operátor AT&T vycouval z dohody

Americký telekomunikační trh funguje odlišně od toho evropského, prakticky celý je ovládán čtveřicí největších mobilních operátorů (Verizon, AT&T, T-Mobile, Sprint). Většina mobilních zařízení se prodává v rámci paušálu na splátky nebo s dotacemi operátora za nižší cenu. Proto je i úspěch výrobců odkázán na to, které jejich produkty si operátoři vyberou a zařadí do nabídky.

To je také důvod, proč Huawei – z globálního pohledu světová trojka – vůbec nefiguruje v první pětce na americkém trhu. Jeho smartphony operátoři dlouhodobě nechtějí do nabídek zařadit, údajně z bezpečnostních důvodů a strachu o to, aby osobní data jejich zákazníků nešmírovala čínská vláda. K průlomu mělo dojít na letošním veletrhu CES, kdy Huawei mělo ohlásit velkou spolupráci s americkým operátorem AT&T.

Situace pro Huawei se ale komplikuje. Podle informací The Wall Street Journal operátor z dohody na poslední chvíli vycouval. Deník uvádí, že na pozadí stojí spíše politický tlak, než reálná hrozba zneužití uživatelských dat. Americké tajné služby se nicméně obávají napojení nejvyšších struktur Huawei na čínskou rozvědku, a tím pádem ve firmě vidí potenciální hrozbu pro národní bezpečnost. Nakolik jsou tyto obavy oprávněné, asi nedokáže nikdo posoudit, ale pro Huawei to znamená nepříjemnou skutečnost – na americkém trhu asi hned tak ve větším měřítku neprorazí.

