Exynosy přeskočily Apple a jsou „na bedně“. Každý třetí mobil má Snapdragon

Samsung, resp. jím vyráběné čipsety Exynos, mají v mobilní branži třetí největší podíl na trhu. Exynosy se v loňském roce dostaly na 14,1% podíl, což je oproti roku 2018 nárust o 2,2 procenta. I to však Samsungu stačilo, aby ze třetí příčky odsunul Apple, jehož čipsety (a to pouze v iOS zařízeních) měly loni na trhu 13,1% podíl. TOP 5 uzavírá Huawei (divize HiSilicon s procesory Kirin) s blíže neupřesněným podílem. Zdroj dále uvedl, že loni rostly pouze čipsety od Huawei a Samsungu, a to na úkor konkurence.

První dvě místa jsou však s ohledem na mobilní průmysl zcela jasná, a dá se říci, že i tak trochu „neotřesitelná“. Nejpoužívanějšími čipsety byly v loňském roce Snapdragony. Qualcomm se může pyšnit tržním podílem 33,4 procenta. Druhé místo patří MediaTeku, který je dodavatelem čipsetů zejména pro levnější modely zavedených výrobců či pro celá portfolia méně známých, převážně čínských, značek. Jeho tržní podíl činil v loňském roce podle Counterpoint Research 24,6 %.

Je jasné, že Samsungu na třetí místo v mobilních čipsetech pomohlo protěžování čipsetů Exynos u modelů řady Galaxy A i u topmodelů řad Galaxy S a Galaxy Note. Konkrétně u Galaxy S20 jihokorejci spoléhají na svůj Exynos 990, pouze v USA, Číně a Jížní Koreji běží telefony na Snapdragonu 865. A právě to se stalo terčem nedávné petice, která bojuje za nasazení Snapdragonů do všech topmodelů od Samsungu, a to na celém světě bez rozdílu. V současné době má petice už přes 20 tisíc podpisů. Čipsety Exynos můžete mimo Samsungů najít i u značek Meizu a Vivo.

V letošním roce bude bitva na poli mobilních čipsetů dost zajímavá. Samsung již sice ukončil vývoj vlastních procesorových jader, chce však do Exynosů přidat grafické čipy Radeon od AMD. Současně však do svých levnějších modelů „pouští“ čipsety od MediaTeku, což má pokračovat i u budoucích levných 5G smartphonů. Značka OnePlus, dlouholetý zákazník Qualcommu, má zase brzy představit model OnePlus 8 Lite, který má běžet na čipsetu Dimensity 1000 od MediaTeku.

A pokud ke všemu připočteme klesající prodeje smartphonů značky Huawei, které jsou výhradními odběrateli in-house čipsetů Kirin, a nevyzpytatelný koronavirus, může se letos situace s mobilními čipsety ještě pořádně zamíchat.

Představení 5G čipsetu Exynos 990:

Zdroj Koreaherald