FaceApp je už v hledáčku FBI, na Google Play se to klony aplikace jen hemží

Čím větší bezpečnostní riziko, tím větší je o mobilní aplikace zájem. I tak by se dala parafrázovat aktuální situace okolo aplikace FaceApp, která z vaší fotky dokáže vykouzlit mladší nebo starší podobu vašeho já. Na začátku července se tato starší aplikace dočkala obnovené vlny popularity, což s sebou přineslo i nečekaná zjištění. Stěžejní je zejména to, že nahrané fotografie se ukládají do cloudu s vašimi základními údaji, a že za vším stojí ruská firma. K fotkám navíc FaceAppu udělujete neomezenou bezplatnou licenci k jejich jakémukoliv použití.

Situace okolo aplikace FaceApp se však nelíbí americkému senátorovi Chucku Schumerovi, který vyzval americké instituce FBI (Federal Bureau of Investigation) a FTC (Federal Trade Commision) k tomu, aby zahájily vyšetřování. Schumer řeší zejména bezpečnost dat amerických uživatelů, nelíbí se mu, že by se fotodatabáze milionů američanů dostala do rukou ruské vlády nebo uskupení, která s tamní vládou úzce spolupracují. A to se samozřejmě netýká jen obyvatel USA, jen od vypuknutí „kauzy“, které se datuje k 10. červenci, si aplikaci nově stáhlo přes 13 milionů uživatelů!

Ruská strana se před pár dny vyjádřila k aplikace FaceApp a tvrdí, že většina fotek (tedy zdaleka ne všechny) je ze serverů vymazána do 48 hodin od uploadu, a také to, že firma nesdílí ani data nepřeprodává třetím stranám. Zakladatel firmy Yaroslav Goncharov dále potvrdil, že pro úpravy obličejů jsou využita serverová řešení AWS a Google Cloud. Dá se však tomuto vyjádření věřit?

Na vzestupu zájmu o aplikace FaceApp se snaží přiživit spousta další podobných titulů. Spousta se značí co nejvíce přiblížit původnímu názvu (např. Face Swap, Face Warp či Face App Swap), příp. používají ikonu podobnou jako originální aplikace. Odvozené aplikace přitom nemají tak realistické ztvárnění jako FaceApp, navíc je na místě i velká zdrženlivost. Tyto aplikace mohou mít ještě větší problémy s bezpečnostní než propíraný Face App.

Via Androidcentral