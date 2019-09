Facebook Dating: Tinderu roste velká konkurence, na shodě zájmů nezáleží

Facebook k dnešnímu dni zprovoznil randící službu Facebook Dating, která bude konkurencí ke známému „vyhledávači vztahů“ Tinder. Zřejmou výhodou je to, že nepotřebujete vytvářet žádný speciální účet, stačí využit ten stávající z Facebooku. I když si samozřejmě pro účely hledání známostí můžete založit účet úplně nový. V aplikaci se ukáží další navrhované osoby z vašeho okolí, které se do programu Facebook Dating již zapojili. Nemusíte čekat na shodu zájmů a parametrů, stačí navrhovaným osobám poslat zprávu nebo jim dát Like.

Součástí Facebook Dating jsou i Stories, do služby můžete již nyní importovat vaše Stories z Facebooku, koncem roku přibude i import z Instagramu. A protože je síť Facebooku obřích rozměrů, je možné, že váš životní partner je skryt někde mezi vašimi Facebook přáteli či Instagram Followery. V aplikaci si tak můžete označit potenciální zájem o jinou osobu, a pokud ona udělá to samé, aplikace vám společný zájem jednoho o druhého prozradí, a umožní vám kontaktovat se textově navzájem.

Ukázka služby Facebook Dating:

Facebook Dating je v současné době k dispozici ve 20 zemích světa - v Argentině, Bolívii, Brazílii, Kanadě, Chile, Kolumbii, Ekvádoru, Guayaně, Laosu, Malajsii, Mexiku, Paraguayi, Peru, Singapuru, Surinamu, Thajsku, Uruguayi, Vietnamu, v USA a na Filipínách. Do Evropy se služba Facebook Dating dostane začátkem příštího roku.