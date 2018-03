Facebook na Androidu sbíral protokoly hovorů a zprávy. Nikdo o tom nevěděl

Data z Facebooku umožnila britské firmě vytvořit profil každého z uživatelů, což pak pomohlo cílit politickou reklamu před volbami v USA. Problém potvrdil i Mark Zuckerberg, zakladatel Facebooku, a dnes se za něj omlouvá v celostránkové reklamě ve významných amerických novinových plátcích.

Navíc se ukazuje, že uživatelé Androidu bez svého vědomí umožnili Facebooku přístup k seznamu volání a k SMS zprávám. A to po několik let, aniž by na to kdokoliv přišel. Vinit za to můžeme laxní přístup Androidu, respektive systém udělování oprávnění jednotlivým aplikacím. S oprávněními pracuje Android již od svého založení, ovšem v začátcích oprávnění spojoval do skupin. Pokud tedy aplikace vyžadovala jen jednu funkci, povolili jste jedním kliknutím celou sadu, z nichž většinu nevědomky. A aplikace měla volné pole působnosti...

Facebook přiznal únik dat o uživatelích a kaje se:

Pokud jste Facebook používali na starší verzi Androidu (Jelly Bean a starší), už jeho samotná instalace aplikace vyžadovala udělení oprávnění přístupu ke „Kontaktům“, což zahrnovalo protokoly volání, textové zprávy a mnoho dalšího, např. přístup k mikrofonu a k vaši GPS poloze. Facebook tedy od uživatelů dostal hned ze startu povolení k přístupu k datům, která okamžitě začal sbírat a využívat ve svůj prospěch.

Změna nastala až v roce 2015 s Androidem Marshmallow, kdy Google přešel k modelu jednotlivých oprávnění pro jednotlivé funkce. To umožnilo aplikaci při instalaci nemít žádná oprávnění a jednotlivé přístupy vyžadovat od uživatele až po instalaci, příp. tehdy až si aplikace dané oprávnění při svém běhu vyžádá. Individuální oprávnění šlo a stále lze přes integrovaného správce aplikací i odvolat.



Co o vás Facebook všechno ví? Stáhněte si svůj osobní soubor a dozvíte se to

Až do poloviny loňského roku však aplikace stále mohly díky zpětné kompatibilitě cíleně získávat data z Androidů. A to znamená, že Facebook mohl sbírat data o hovorech a zprávách i u těch uživatelů, kteří používali Android Marshmallow a Android Nougat. Zda se to týká i vás, můžete zjistit sami na Facebooku. Kdekoliv na stránce klikněte na šipku v pravém horním rohu a zvolte „Nastavení“. Zhruba uprostřed stránky hledejte popisek „Stáhněte si soubor se svými daty z Facebooku.“

Facebook data neukradl. Jen šikovně a maximálně využil systém oprávnění u Androidu

V našem případě jsme však mezi záznamy nenalezli žádná data naznačující, že by Facebook „viděl“ do protokolů volání nebo textovek. Možná jste se trefili přesně mimo interval sběru dat. Dnes však Facebook a Messenger dokáží fungovat i bez toho, abyste aplikacím udělili přístup ke kontaktům, kalendáři, protokolům volání a ke zprávám. V minulosti to však byli samotní uživatelé, kteří nevědomky umožnili Facebooku volný přístup k datům. A ten toho „bez ptaní“ jen maximálně využil.

