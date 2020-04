Facebook představuje svou herní platformu. Uspěje mix zábavy, streamování a sociální sítě?

Nová aplikace Facebook Gaming: Watch, Play, and Connect (zdarma pro Android, pro iOS se schvaluje) chce pohnout herním světem. Obsahuje hry, které lze streamovat, takže chce konkurovat populární službě Twitch, zároveň se tváří jako sociální síť a těžit bude z propojení s Facebookem.

Vizuálně Facebook Gaming připomíná typickou sociální síť. V dolní řadě záložek tak máte domovskou obrazovku nabízející nové informace, následuje ta s nabídkou dostupných her, které můžete hrát i proti svým přátelům (bez nutnosti instalace), hledání a chat. Při horní straně displeje však domovská obrazovka nabízí ještě více. Předně zde můžete zahájit živé vysílání, na kterém je platforma postavena, sledovat videa z her, nebo se lze přidat do skupiny dané herní komunity.

Až na hry známé z Facebooku a Messengeru dostupného obsahu moc není. Společnost ale slibuje, že bude postupně přibývat. Jestli Facebook Gaming uspěje, záleží samozřejmě na uživatelích. Ti např. příliš nepřijali ani podobnou platformu sítě YouTube, která se po čtyřech letech spojila s mateřským titulem. Bude Facebook úspěšnější?