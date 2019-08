Facebook přejmenuje Instagram a WhatsApp. Zásadní změny však nečekejte

Instagram from Facebook a WhatsApp from Facebook. „Chceme, aby bylo zřetelnější, že tyhle služby jsou součástí Facebooku,“ vysvětluje tisková mluvčí firmy Bertie Thomson pro The Information důvod této změny. Očekává se, že z pohledu uživatele půjde spíše o formální změny, které se v grafické podobě v aplikacích objeví jen jako méně výrazný dovětek známých jmen. Otázkou je, co se bude dít na pozadí.

Ve stejném článku The Information píše, že CEO firmy Mark Zuckerberg je frustrovaný z toho, že se Facebooku nedostává dostatečný kredit za růst Instagramu a WhatApp. Firma prý také doufá, že užší spojení těchto velkých jmen digitálního světa s mateřskou firmou aspoň částečně vylepší její pošramocené jméno.

Ozývají se ale i opačné hlasy – že v době bezpečnostních skandálů společnosti Facebook a klesající obliby sociální sítě Facebook je takové rozhodnutí podivné, kontraproduktivní a vrhne stín i na Instagram a WhatsApp, což jsou jména, kterým se zásadní problémy dosud vyhýbaly. Také varují před tím, že změna jména bude znamenat konec i toho zbytku autonomie, kterou si projekty v rámci korporace udržely.