Facebook spouští cloudové hraní Android her. Dostane je i do webového prohlížeče

Cloudové hraní hýbe světem a své k tomu chce říct i Facebook. Na rozdíl od Nvidie, Microsoftu a Googlu se největší sociální síť na světě soustředí výhradně na streamování mobilních her. Přímo ve webovém prohlížeči nebo v Android aplikaci Facebook Gaming se budete moci brzy pustit do okamžitého hraní Android her bez nutnosti jejich samostatné instalace.

Facebook startuje streamování freeware hrami, do budoucna však není vyloučeno ani rozšíření o vybrané placené tituly. Všechny hry samozřejmě podporují in-game nákupy, a to prostřednictvím přihlašovacích údajů od Facebooku. Vývojáři her při hraní navíc získají vaše základní údaje a svolení s nimi nakládat dle obchodních podmínek. Všechny aktuálně dostupné hry podporují i cross-play napříč platformami. Při hraní ve webovém prohlížeči můžete potkat spoluhráče hrající na telefonu a naopak.

Při přihlášení do služby si aplikace Facebook Gaming převezme vaši fotku a základní údaje z vašeho Facebook profilu. Pokud tyto informace sdílet nechcete, můžete si v účtu vytvořit vlastní jméno či přezdívku a nahrát si vlastní fotografii. Následně už jen stačí vyhledat požadovanou hru a pustit se do hraní. Vedle sebe budou k dispozici stávající instantní hry v HTML5 i streamované tituly, a v ideálním případě byste mezi nimi neměli poznat žádný rozdíl.

Facebook herní službu teprve testuje a v tiskové zprávě se chlubí 200 tisíci aktivními hráči a to jen v několika regionech, mezi které Česko nepatří. Ve webovém prohlížeči ani v mobilní aplikaci si tak zatím nezahrajete Ashpalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure, PGA Tour Golf Shootout, WWE SuperCard či Solitaire: Arthut's Tale. Brzy by měl mezi hry přibýt i Dirt Bike Unchained a další tituly od vývojářských studií 2K, FunPlus, Gameloft, Glu Mobile, Gram Games, Rovio a Wildlife Studios. A s postupným nárustem dostupných her počítáme i s rozšířením cloudového hraní do dalších regionů.

Ukázka hry Tennis Clash hrané v cloudu:

Mobilní aplikace Facebook Gaming je však zatím dost nepřehledná. Facebook do popředí doslova protlačuje streamery a odběr videí doporučených a navrhovaných her. Samotné hry najdete až ve třetí záložce, kde brzy přibydou i výše zmiňované tituly. Facebook pro zařazení her do služby potřebuje přímo od vývojářů obdržet hratelný APK soubor, což znamená, že z cloudového hraní jsou nadobro vyloučeny ty hry, které figurují jen na platformě iOS. Na operační systém od Applu se navíc Facebook Gaming, kvůli restriktivním podmínkám pro cloudové hry, v dohledné době jen tak nedostane.