Facebook ukázal svůj vlastní virtuální svět Horizon. Beta testování spustí příští rok

Virtuální realita je určitě chvályhodná technologická záležitost, pokud však uživatele nijak „nedonutíte“ v segmentu VR trávit více času, skončí všechny pokusy, dříve nebo později, podobně neslavně jako brýle Samsung Gear VR. Facebook ve virtuální realitě stále vidí netušené možnosti, a tak představil svou podobu virtuálního světa Horizon, v němž si „pokecáte“ s přáteli nebo si spolu zahrajete hry. A to vše ve virtuální realitě v brýlích Oculus Quest a Oculus Rift.

Nový virtuální svět Horizon populární sociální sítě je navržen pro brýle s ne tak pokročilou grafickou kvalitou, proto Facebook nevsadil na co nejvíce reálný vzhled prostředí ale na kreslenou grafiku plnou barev. Jednotliví uživatelé služby budou reprezentování svými grafickými avatary (bez končetin), jejichž vzhled půjde průběžně upravovat. Součástí prostředí bude i jakási „živá“ nápověda, která nováčkům ukáže, co vše bude ve virtuálním světě možné dělat. V současné době se hovoří o chatování s přáteli, vytváření nového obsahu pro virtuální svět a také o společném hraní her.

Facebook podle svých slov do uvedení nové platformy věnoval spoustu úsilí, podle některých se však jedná spíše o kombinaci aplikačních součástí, chatu a avatarů, které Facebook vyvinul za poslední roky a ve virtuální realitě je „splácal“ dohromady. Betaverze nového virtuálního světa bude spuštěna v roce 2020, ovšem pouze o úzkou skupinu uživatelů Facebooku. Pokud máte zájem a používáte brýle od Oculusu, můžete se přihlásit zde. Plnohodnotný „Facebook ve virtuální realitě“ by mohl ve větším měřítku odstartovat nejdříve za dva roky.

Představení virtuálního světa Facebook Horizon:

Roste virtuálnímu světu Second Life konečně pořádná konkurence?