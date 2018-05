Facebook zjednodušuje Messenger. Design se mění už poněkolikáté po sobě

Facebook na akci F8 Facebook Developer Conference oznámil blížící se redesign mobilního Messengeru, v rámci něhož má dojít k výraznému zjednodušení aplikace. Jak uvádí CEO Facebooku, Mark Zuckerberg, „Když píšete zprávy, chcete jednoduché a rychlé rozhraní. Využijeme tuto chvíli, abychom tyto myšlenky vyzdvihli u budoucího redesignu Messengeru“.

Víceprezident Facebook Messengeru, David Marcus, na konferenci dodal, že aktualizace Messengeru dorazí „velmi velmi brzy“, a dodal, že jeho tým na updatu pracuje již od začátku roku. V současné podobě má Messenger tři horní záložky a pět spodních, do budoucna by měly zůstat pouze tři záložky umístěné u spodní hrany displeje - Chaty, Kontakty a sekce Find My Friends.

V horní části aplikace přibudou rychlé zkratky k pořízení fotky, videohovoru a k napsání nové zprávy, vlevo vás pak čeká vaše profilová ikona a pole pro vyhledávání. S novou verzí Messengeru má přibýt i volitelný tmavý režim aplikace, textové bubliny mají být obarveny různými odstíny, zatím však není jasné, zda se bude jednat o funkci volitelnou nebo o pevně danou. V tom případě by zmizely tradiční modré a šedé bubliny, jak je známe dnes. Aktualizaci Messengeru očekávejte v následujících týdnech.

Zdroj TheVerge