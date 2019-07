FaceTime v iOS 13 simuluje oční kontakt. Při videohovoru už nikdy nebudete koukat mimo

Znáte to. Máte zapnutý videohovor, ale místo do kamery se při něm díváte na displej. Druhé straně pak připadá, že celou dobu koukáte mimo. Apple se s tímto detailem rozhodl skoncovat ve FaceTime v rámci iOS 13. V nové betě se totiž objevila funkce, která u iPhonu pomocí umělé inteligence simuluje váš přímý oční kontakt. Přestože se budete při hovoru dívat na displej, obraz bude uměle upraven tak, že druhá strana uvidí, že se díváte přímo do kamery.

Na novou funkci upozornil na Twitteru Will Sigmon, který srovnal, jak vypadá jeho obličej při pohledu v aplikaci fotoaparátu a ve FaceTime. Rovněž se ukázalo, že na překreslování obličeje v reálném čase je potřeba určitý výkon, takže je funkce prozatím dostupná jen pro iPhony XS a XR. Na předloňském iPhonu X už funkce údajně v nastavení chybí.

Haven’t tested this yet, but if Apple uses some dark magic to move my gaze to seem like I’m staring at the camera and not at the screen I will be flabbergasted. (New in beta 3!) pic.twitter.com/jzavLl1zts