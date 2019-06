V autě jako ve stíhačce. Xiaomi Carrobot je levný head-up-displej do každého auta

Nový gadget od Xiaomi můžete brát jako účinné zvýšení bezpečnosti při řízení auta, nebo si s ním můžete zahrát na pilota nadzvukové stíhačky. Právě odtud totiž pochází základní myšlenka Head-Up Display (HUD), který přenáší důležité informace do zorného pole pilota. Byznys s humanoidy expanduje. Podívejte se do čínské továrny na umělé lidi Xiaomi Carrobot HUD se umístí na kapličku nad volantem a zobrazuje vše od hladiny paliva v nádrži, přes okamžitou rychlost, po navigační diagramy. Část informací získává přes OBD přímo z vozu, další data tečou z mobilu přes Bluetooth.

U lepších aut si můžete za HUD připlatit, ale díky Xiaomi jej lze pořídit prakticky kamkoliv. Při konstrukci Xiaomi myslelo kromě funkcí i na odolnost a ergonomii. V létě ze čelním sklem bude zařízení čelit extrémním teplotám a počítají s tím jak použité materiály, tak obsažená elektronika. Senzor intenzity okolního osvětlení upravuje jas, takže jsou informace dostatečně viditelné za slunných dní a naopak neoslňují v noci. Neuvěříte, co všechno dělá Samsung. Tanky, největší mrakodrapy a lodě světa [video] Zařízení je primárně určené primárně pro čínský trh a nejsou známé plány na export do Evropy. Cena na crowdfundingovém portálu Yupin je 399 juanů, později v regulérním prodeji bude přibližně na 600 juanech, po přepočtu a přidání poplatků by to mohlo znamenat konečnou cenu cca 3 000 Kč.

Mi HIMO vypadá jako skútr, ale Xiaomi mu říká kolo. Na jedno nabití ujede 120 km Celým jménem Xiaomi Mi HIMO Electric Bicycle T1 je jakýsi hybrid jízdního kola a lehkého skútru, čemuž odpovídá i hmotnost lehce přes 50 kg. Tak či tak, parametry jsou působivé, zaujme především dojezd až 120 km na jedno nabití. Naopak výkon 350W stačí jen na maximální rychlost 25km/h a je jen o 100 W výše než u notoricky známé koloběžky stejné značky: Xiaomi vylepšuje svoji kultovní elektrickou koloběžku. Nově ujede 45 km, počítá se s ní i pro Česko HIMO T1 si z motorky bere výkonný čelní reflektor, se kterým se na silnici nemusíte bát ani v noci, z kola zachovává šlapky, i když šlapat s uvedenou hmotností jednoduše nechcete... Prodej na čínském trhu začne v červnu, na Youpinu uvedená cena 2999 juanů je po přepočtu velmi atraktivních 10 500 Kč, ale z předchozí zkušenosti víme, že reálná česká cena se bude blížit dvojnásobku.

Relativně velká kola slibují pohodlnější jízdu městskou džunglí.

Fantastický gadget od Xiaomi. Ukažte prstem do knihy a Lighten AI vám to přeloží Američané mají Kickstarter, Číňané mají Youpin, crowdfundingovou platformu, za kterou stojí Xiaomi. V posledních dnech se tam objevil jeden zcela nový druh přístroje, který kombinuje digitální a analogový svět. Jmenuje se Xiaomi Lighten AI a je to překladač, kterému stačí prstem v knize ukázat slovo a on jej přeloží. Xiaomi není výrobce. Přečtěte si, jak funguje tenhle fenomén Všechno to nejlépe vysvětlí obrázky v galerii, nebo video níže. Lighten AI je válcovitý modul kapesních rozměrů, který přísavkou připevníte ke stolu, vysunete na výšku a pak už jen prstem šermujete po vytištěném textu v dosahu kamery překladače. Ten vybraný výraz převede na text, přeloží a výsledek zobrazí na displeji připojeného smartphonu (Android/iPhone). Dalším klepnutím si necháte výraz přečíst, nebo zobrazíte detaily z výkladového slovníku, tvary slova a jeho synonyma.

Kamera, rozpoznání textu a překlad. Nic, co bychom už neznali, ale takovéhle kombo jsme ještě neviděli. Xiaomi zdůrazňuje, že za skvělé výsledky překladač vděčí umělé inteligenci. Problém? Produkt je určený primárně pro čínský trh. Patrně nebude problém jej objednat i jinam, ale zatím podporuje jen čínštinu a angličtinu. Software si Xiaomi vyvíjí samo (databáze pochází z Cambridge Dictionary), takže nejde o univerzální Google Translate, který obsahuje i češtinu a nespočet dalších jazyků. Cena an Youpinu je 399 juanů, tedy po přímém přepočtu a bez daně asi 1 350 Kč, ale reálnější bude předobjednávková cena z Gearbestu: 120 dolarů, což by mohlo být něco kolem 3 500 Kč.

Xiaomi vylepšuje kultovní elektrickou koloběžku. Ujede 45 km a bude i v Česku Elektrická koloběžka Xiaomi Mijia Scooter 2 (M365) je s námi už od jara 2017, její cena postupně klesala a i v Česku se z ní stal průkopnický model osobní elektrické mobility. Teď firma představuje aktualizovaný model Xiaomi Mijia Electric Scooter Pro. Přestáváme chodit. Vyzkoušeli jsme elektrickou jednokolku a terénní skejt Hlavní novinkou je protiblokovací brzdový systém E-ABS na předním kole a systém pro rekuperaci energie, takže při zpomalování teče energie směrem do baterie. I díky tomu se zvýšil maximální udávaný dojezd z dosavadních 30 na 45 km – hlavním důvodem nárůstu však je větší baterie, která může i za růst hmotnosti z 12,5 na 14,2 kg. Xiaomi mluví o vyšší maximální rychlosti, ale v tabulce vidím stejných 25 km/h jako měla předchozí generace. Ne že by nebylo technicky možné rychlost zvednout, ale tady půjde spíše o legislativní a bezpečnostní důvody.

Na první pohled stejná, ale inovací je celá řada. Líbit se bude i displej v představci řídítek. Zobrazí šest položek: okamžitou rychlost, jízdní režim, indikaci připojeného telefonu, zapnutí světel, případné výstrahy a samozřejmě procentuální stav nabití baterie. Podle českého Xiaomi se s evolučním modelem Scooter Pro počítá také pro náš trh. Předběžný start prodeje je červen 2019 a odhad ceny zní: 14 999 Kč. Zajímavé je, že souběžně s novou koloběžkou se bude stále prodávat i ta stará, což by její cenu mělo stlačit ještě níže.

Walkie Talkie 1S: Xiaomi posouvá analogové vysílačky do 21. století První generaci vysílačky uvedla společnost minulý rok a zaznamenala úspěch, takže je tu nástupce. Jmenuje se Xiaomi Mijia Walkie Talkie 1S, můžete si vybrat bílou nebo tmavě šedou a vyjde na 49 dolarů (cca 1 100 Kč). Příští generaci superphonů bude pohánět Snapdragon 8150. První jej prý dostane Xiaomi Mi 9 Ve srovnání s předchozí generací je model 1S o 41 % tenčí a o 43 % lehčí. Obsahuje 2 190 mAh baterii, která zvládne až 5 dní provozu, či nepřetržité používání po 16 hodin. Maximální hlasitost se navýšila o 162 %, takže se dorozumíte i v hlučném prostředí. Frekvenční rozsah je od 300 Hz do 1 kHz. Nechybí FM rádio, 3,5mm jack, Bluetooth a GPS, což se ve spolupráci se smartphonem hodí pro předání zeměpisné polohy.

Moderní kabát, moderní vnitřnosti. Xiaomi má v malých osobních vysílačkách funkci, kterou konkurence neumí. Zdroj: gizmochina.com

Hodinky Xiaomi TwentySeventeen jsou rafičková elegance bez baterie Ne že by produkty Xiaomi nebyly elegantní, ale většinou je to v kombinaci s moderním designem, zato právě představené hodinky Xiaomi TwentySeventeen jsou naprostá klasika. A nejde jen o vzhled a rafičky. Tady není ani jeden integrovaný obvod, ani baterie... Amazfit BIP: Vyzkoušeli jsme nejlevnější chytré hodinky od Xiaomi Čistá mechanika, kterou pohání vahadlo a přirozený pohyb majitelovy ruky. To všechno si můžete prohlédnout v akci díky průhlednému spodnímu víčku. Ciferník chrání safírové sklo a celé pouzdro je vodotěsné do pěti atmosfér (tzn. déšť a mytí rukou hodinky zvládnou, se sprchou nebo bazénem už by mohl být problém). Zbývá zmínit datumovku, dvě barevné varianty, které vidíte na fotkách, snadno vyměnitelné řemínky a cenu 499 Juanů. Zatím se TwentySeventeen prodávají pouze v Číně, ale později by se měly dostat i dále do světa za cenu kolem 2 500 Kč. Amazfit Verge. Xiaomi ukázalo GPS hodinky s cenou dva a půl tisíce korun Podobně jako u smartphonů a všeho ostatního, Xiaomi přímo tyto hodinky nevyrábí, partnerem je tentokrát čínská firma Shenzhen Micro-intelligence Co. Ltd. Aktualizováno: Bystrý čtenář postřehl, že strojek vestavěný do TwentySeventeen se běžně dává do základních automatických hodinek, jedním příkladem za všechny jsou hodinky Fossil Townsman Automatic. Strojek je spolehlivý a nenáročný, kinetická energie se ukládá do pružiny, která hodinky udrží v běhu dva dny, i když je nenosíte. Výhodou oproti obvyklé konkurenci je, že tento strojek je možné ručně natáhnout. Nevýhodou je, že je strojek poměrně masivní, Xiaomi udává tlušťku hodinek 11 mm. Xiaomi TwentySeventeen v detailu a pohybu: Zdroj: Youpin via Gizmochina.com

Xiaomi vyseklo poklonu Elvisovi. Tenhle bluetooth reproduktor vypadá jako gramofon ze 70. let Tenhle miniaturní reproduktor se jmenuje Elvis Presley Atomic Player B612 a první zákazníky hledá na čínské obdobě Kickstarteru. Jeho trumfem je design, který odkazuje na Ameriku 70. let a všechny ovládací prvky, které vidíte, opravdu fungují. Kolečko slouží pro regulaci hlasitosti, kovový klikyhák je k přeskakování mezi skladbami a páčka s nápisem Radio On opravdu vypíná Bluetooth. Dokonce i kov je opravdu kov, nikoliv obvyklá plastová atrapa s pokoveným povrchem. Konstruktéři se vyřádili s hliníkovou slitinou a zinkem. Při rozměrech 63 × 47 × 30 mm a hmotnosti 130 gramů poslouží i jako větší přívěsek na klíče a baterie vystačí na 7 hodin reprodukce. Od 3W repráčku však nečekejte zázraky, tohle na večírek na ulici stačit nebude. Cena je stanovená na 37 dolarů (cca tisíc koru), tahle Elvisova pocta se dostane i mimo domovskou Čínu, ale zda se objeví i u nás, zatím nevíme. I reklama na Atomic jako by byla vystřižená ze 70. let. Jen místo Elvise uvidíte herce asijského původu :-)

Xiaomi Qin posouvá tlačítkové mobily do aktuálního století Xiaomi si udělalo jméno na smartphonech, a tak je jejich poslední mobil docela překvapivý. Hodlá oslovit i tu (stále ještě relativně početnou) skupinu uživatelů, kteří prostě velkou dotykovou placku nechtějí. Qin je na první pohled „hloupý“ telefon s numerickou klávesnicí a malým displejem, ale nebylo by to Xiaomi, kdyby i sem nenacpalo nějaké ty moderní funkce včetně umělé inteligence. Existují dvě varianty. Qin 1 je jednodušší a levnější verze s procesorem MediaTek MT6260A, operační pamětí 8 MB RAM a úložištěm 16 MB. Z bezdrátových technologií si nechává Wi-Fi a Bluetooth 4.2, naopak podpora LTE zde chybí. Xiaomi představilo svůj zatím nejdražší produkt. Elektroniku ale nečekejte Qin 1s má výkonnější procesor Spreadtrum SC9820, operační paměť poskočila na 256 MB RAM a úložiště na 512 MB. Konektivita je bohatší o LTE, VoLTE (volání přes LTE) a dokonce GPS. Další specifikace jsou společné: displej: úhlopříčka 2,8", rozlišení 240 × 320 pixelů

úhlopříčka 2,8", rozlišení 240 × 320 pixelů rozměry: 132 × 53,8 × 8,5 mm

132 × 53,8 × 8,5 mm další: dual SIM, nabíjení přes USB-C

dual SIM, nabíjení přes USB-C operační systém: Nucleus,

Nucleus, baterie: kapacita 1 480 mAh, výdrž 15 dní pro Qin 1 a 7 dní pro Qin 1s ...ne, nezapomněli jsme na fotoaparáty. Qin prostě žádný nemá. Zvláštní rozhodnutí. Podobně překvapivé je, že chybí slot na microSD kartu a sluchátkový konektor, takže na tomhle stroji si hudbu neposlechnete. Telefony se začnou prodávat v Číně v září za ceny v přepočtu 550, resp. 700 Kč a zájemci budou vybírat mezi černou a bílou barvou. A ještě Xiaomi Qin na propagačním videu: Via GSM Arena

Xiaomi představilo svůj zatím nejdražší produkt. Elektroniku ale nečekejte Novinka od Xiaomi stojí 29 999 juanů, tedy cca 125 000 Kč. Elektroniku však nečekejte, jedná se trochu netradičně o nábytek. Za tuto cenu však nezískáte jeden produkt, ale sadu 25 kusů, se kterou vybavíte obývák, ložnici, kuchyň i studovnu. Obývací pokoj: televizní skříň, konferenční stolek, roh, jednomístná a třímístná pohovka, skříň na boty.

televizní skříň, konferenční stolek, roh, jednomístná a třímístná pohovka, skříň na boty. Jídelna: jídelní stůl, 4× jídelní židle, 2× jídelní stolička, malý čtvercový stůl, 2× malá židle

jídelní stůl, 4× jídelní židle, 2× jídelní stolička, malý čtvercový stůl, 2× malá židle Ložnice: 1,8m manželská postel, 2× noční stolek, zásuvková skříň, podstavec

1,8m manželská postel, 2× noční stolek, zásuvková skříň, podstavec Studovna: stůl, židle, knihovna Vše je navíc pěkně sladěno do jednoho stylu, k výrobě bylo použito evropské jilmové dřevo či americká hovězí kůže. Vzhledem k zajímavé ceně není divu, že tři týdny před koncem nabídky na crowdfundingovém portálu Xiaomi získalo víc než 8× počet požadovaných zájemců. Zboží by se mělo dostat k prvním zájemcům již 7. srpna. Ukázka nábytku:

Unikátní kombo. Tahle podložka od Xiaomi nabije myš i odložený telefon Bezdrátové nabíjení Qi se v poslední době znovu silně rozšířilo, zejména díky nasazení v iPhonech. S posledními vlajkovými jej začalo integrovat také Xiaomi a nezůstává u telefonů... Podložka pod myš Xiaomi Smart mouse pad nabídne cívku pro bezdrátové nabíjení. Nabíjete si nejen podporovanou myš, ale i chytrý telefon. Xiaomi slibuje výkon 7,5W a účinnost nabíjení až 75%. Xiaomi boduje v crowdfundingu a láká na levné elektrokolo a elektrický skateboard Kolečko v pravém rohu ovládá hlasitost připojeného počítače a zejména hráči ocení barevné osvícení. Podložka samotná je vyrobena z TPU a má rozměry 420 × 260 mm. Produkt se prodává za 199 juanů, tedy v přepočtu cca 800 Kč. Chytrá podložka v akci:

Xiaomi láká na levné elektrokolo a elektrický skateboard Xiaomi, to ani zdaleka nejsou jen mobily. Pod svou značkou nabízí kde co od slunečních brýlí po nábytek. Taktika je jednoduchá: silná značka, nízké ceny, masivní prodeje. Nedávno Mi na jednom z čínských crowdfundingových portálů uspělo s chytrým elektrickým skateboardem a chytrým elektrokolem. Oba produkty vybraly násobně větší sumy, než žádaly. Xiaomi není výrobce. Přečtěte si, jak funguje tenhle fenomén Acton Smart Electric Skateboard Skateboard od (kupodivu kanadské) značky Acton z hliníkové slitiny a javorového dřeva má rozměry 70 × 20 × 13,5 cm a nosnost 100 kg. Skateboard pohání 500W motor od LG schopný vyvinout rychlost až 22,5 km/h, přitom zvládne až 15% stoupání. Ze spodní strany prkna výrobce umístil desatero baterií Samsung 18650, které skateboardu poskytují dojezd až 12 km na jedno nabití. To trvá cca 90 minut, na stav baterie upozorní čtveřice led diod nebo připojený smartphone. Po skejtu koloběžka. Archos uvedl městské vozítko s Androidem Skate ovládáte pomocí bezdrátového ovladače, kterým volíte rychlost, případně s jeho pomocí lze díky integrovaným brzdám snadno zastavit. Skrze mobilní aplikaci máte pak přehled o tom, kolik kilometrů jste s ním najeli, průměrnou rychlost, případně využítí baterie. V crowdfungingu si za Acton skateboard řekli 999 yuanů (cca 3 400 Kč): Pokud se podíváme, za jaké ceny Acton prodává v Kanadě a v USA je cena proti srovnatelným modelům méně než poloviční. Není tedy divu, že cíl 500 prodaných kusů byl několik dní od spuštění kampaně překonán téměř čtyřnásobně. Himo V1 Druhým úspěšným produktem je chytré elektrokolo HIMO V1. To sice na pohled může působit spíše jako dětská hračka (má jen 12" kolečka), ale nenechte se zmást. HIMO bylo narozdíl od různých čínských pokusů navrženo jako elektrokolo už od svého základu.

To lze vidět už i na voděodolné krabičce pro baterii, která elegantně zapadá do rámu. Baterie kromě 250W motůrku (rychlost až 20 km/h) napájí i světla. Na jedno nabití nabídne dojezd až 50 km, nabití trvá cca 6,5 hodiny. K ovládání motorku a sledování ujetých kilometrů, rychlosti či stavu baterie slouží monochromatickým displej na řídítkách. Ačkoliv malá kolečka či zdlouhavé nabíjení mohou odrazovat, faktem zůstává, že HIMO se v crowdfundingové kampani prodává za skvělých 1 699 juanů, což je v přepočtu pouhých 5 800 Kč. A za takovou cenu, už plně vybavenému elektrokolu ledacos odpustíte. Není divu, že cíl prodaných kusů téměř týden před koncem překonalo hned desetinásobně.

Kde tohle skončí? Xiaomi má 100W nabíječku. Baterku nakrmí za čtvrt hodiny Revoluční bateriová technologie, která by razantně zvýšila výdrž smartphonů, je v nedohlednu, tak se výrobci trumfují aspoň v rychlosti nabíjení. Mezi prodávanými zařízeními drží rychlostní rekord technologie Oppo Super VOOC, která zvládne 3 730mAh baterii mobilu Oppo Find X Lamborghini nabít z 0 na 100 % za 35 minut. Ale ani tam se nezastavíme. Prohlédněte si Oppo Find X Lamborghini. To kdyby se vám základ zdál málo sci-fi Zatímco Oppo nabíjí výkonem 50 W, Xiaomi vypustilo video se 100W technologií, která nabije baterii o kapacitě 4 000 mAh za pouhých 17 minut. Pokud nechcete čekat na nejpomalejší poslední tři procenta, můžete odejít po čtvrthodině s baterií na 97 procentech. Navíc byl telefon při testu zapnutý, Oppo vypnuté, což rychlost nabíjení zvyšuje. To už dává smysl – než si před odchodem z domu vyčistíte zuby, telefon se nabije na solidních pár hodin provozu. Technologie se jmenuje Xiaomi Super Charge Turbo a výrobce bohužel neříká, kdy se dostane do produkčních smartphonů. Můžeme jen hádat, že ji jako první dostane nějaký klíčový model a na řadě je Mi Mix 4. Tak že by nějaká jeho speciální edice?

Užitečné kombo. Xiaomi nabídne myš se čtečkou otisků prstů pro zabezpečení počítače Horkou novinku ze stáje Xiaomi je počítačová myš se zabudovanou čtečku otisků prstů. Pro Xiaomi ji vyrábí firma Ding Ding Innovation Technology. Xiaomi si čtečky slibuje jednodušší zabezpečení souborů v počítači, jelikož s její pomocí bude možné snadno šifrovat a dešifrovat data. Stejně tak bude velmi snadné přihlášení do systému a samozřejmě i přístup k emailové komunikaci, do online bankovnictví a dalším internetovým účtům. Xiaomi Mi Gaming Laptop je decentní na pohled – to aby šéf v práci netušil... Bezpečnost má garantovat také certifikát zabezpečení od Microsoftu. Kromě čtečky otisků prstů tato myš nijak nevybočuje z řady. Umí pracovat v rozlišení až 1 600 dpi a má jen základní tlačítka. Xiaomi začne myš prodávat v půlce dubna za 199 čínských juanů (cca 650 Kč), k dostání bude v černé, bílé a stříbrné barvě.

Xiaomi má robota, kterého poskládáte ze stavebnice. Potom ho ovládáte na mobilu Xiaomi se na veletrhu MWC v Barceloně prezentovalo mimo smartphonů také atraktivní hračkou, která bude bavit děti i dospělé. Základem je stavebnice nikoli nepodobná Legu, ze kterého poskládáte robota-transformera a toho můžete následně ovládat přes aplikaci na mobilu. Xiaomi uvádí, že jeho stavebnice je o hodně levnější než podobné hračky od známějšího Lega. Na čínských e-shopech jsme objevili cenu okolo 150 dolarů.

Xiaomi MiaoMiaoCe je teploměr, který nalepíte na dítě a v mobilu sledujete teplotní křivku Občas mám pocit, že se inovace nesou v duchu „vzít cokoliv a připojit to ke smartphonu – za každou cenu, nevadí, že to nedává smysl“. Dětský teploměr Xiaomi MiaoMiaoCe Baby Thermometer je přesný opak, spojení s mobilem posouvá měření tělesné teploty na vyšší level. Postup je takový, že drobný kulatý modul (32mm v průměru, 8 mm v nejtlustším bodě) se začátkem nemoci nalepíte dítěti do podpaží. Tam vydrží několik dní, což obvykle stačí na překlenutí nejhorší fáze nemoci. Informace o teplotě se přenáší bezdrátově a kontinuálně. Kvůli měření tak nemusíte dítě budit a nemáte k dispozici jen několik údajů denně, ale v aplikaci vidíte souvislou křivku. Do té je možné vyznačit podávané léky a jiné zákroky, snáze tak můžete vyhodnotit, zda se dostavil požadovaný efekt. MiaoMiaoCe není produkt určený pro evropský trh, takže na nákupy musíte do Číny, aktuálně se prodává za 25 dolarů, tedy asi 550 Kč.

Xiaomi dělá i batohy a kufry. Nemají ani kousek elektroniky, přesto stojí za pozornost Když se řekne Xiaomi, patrně si představíte smartphone. Jestli MobilManii sledujete delší dobu, tak víte, že tuhle značku nese i halda další elektroniky od počítačů přes foťáky a drony po lehké fitness náramky. Ale věděli jste, že značku Mi nesou i produkty, které přes Bluetooth nepřipojíte? Řada batohů, brašen, pouzder, peněženek a cestovních kufrů se rozrostla do překvapivých proporcí. Nebudu vám představovat konkrétní kousky, u nás jsem je ke koupi neviděl, proklikejte si třeba tuto sekci na Gearbestu. Možná přemýšlíte, proč se Xiaomi pouští i do takových oblastí, „vždyť dělají elektroniku“. Ale také dělají jízdní kola, oblečení, brýle, hračky, nádobí atd. Když víte, co je a jak funguje Xiaomi, údiv patrně opadne. Jádro jejich byznysu je vyhledávat kvalitní výrobce a nabízet jejich produkty pod značkou Mi. Takže proč ne batohy a kufry? A ne, kupodivu ani v tom cestovním kufru není vestavěná powerbanka. I když s přenášením elektroniky (nejčastěji počítačů) se samozřejmě počítá.

Xiaomi Pocket Router vytvoří hotspot a přidá 1 TB v cloudu Tenhle drobeček můžete nosit jako přívěsek na klíčích a v případě potřeby snadno vytvoří Wi-Fi síť pro připojení vašeho smartphonu. Stačí jej zasunout do USB portu počítače, který už internetovou konektivitu má. Ven vyčnívá pouhý centimetr. Možná se vám to zdá málo a namítnete, že tohle jde přece vyřešit i softwarově a zadarmo: Jak udělat Wi-Fi hotspot z počítače ...pak pro vás mám ještě jeden argument: Xiaomi ke kapesnímu routeru přidává 1 TB dat v cloudu (Xiaomi WiFi share drive). Maximální přenosová rychlost je 150 Mbit/s, podporované jsou standardy 802.11n/g/b a Wi-Fi je pouze jednopásmová (2,4 GHz). Můžete mít černý, bílý, ale také nápadnější modrý, oranžový, růžový či zelený, a to za sympatických 7 eur. Aktualizováno: Česká komunita MiUI routeru věnuje toto vlákno. Před koupí berte v úvahu fakt, že tuhle hračku si Číňané udělali primárně pro sebe. Problémy s lokalizací lze vyřešit angličtinou, ale se zmíněnou cloudovou službou to patrně bude složitější...

Xiaomi Smart Plug: Chytré funkce i pro jednoduchou elektroniku a staré spotřebiče Xiaomi Smart Plug je chytrý prostředník mezi elektrickou sítí a spotřebiči, kterým moderní funkce chybí. Umí jedinou věc – zapnout nebo vypnout přívod proudu na základě časového rozvrhu, nebo pokynu z aplikace ve smartphonu. Zbytek je na vaší představivosti. Spustíte kotel před příjezdem domů s tím, že o zbytek už se postará klasický termostat.

Zapnete vzduchovadlo rybičkám, zatímco ležíte na pláži o pár tisíc kilometrů dál.

Když dáte Smart Plug před rozdvojku, může vás budit hudba, světlo a vůně z kávovaru... Zásuvka/adaptér však umí víc. Že už je jednou připojený k Wi-Fi, umí signál zesílit, takže dosáhne dál (Wi-Fi repeater). USB port pro nabíjení drobné elektroniky je už spíše příjemnou drobností. Podivně tvarovaných otvorů se nebojte, evropská vidlice dovnitř pasuje skvěle. Problém se však skrývá na zadní straně. Podle našich informací zatím neexistuje verze s evropskou vidlicí směřující „do zdi“. Xiaomi Smart Plug přijde na 19 eur.

Xiaomi nabízí chytrý hrnek na kafe. Má nejen displej, ale i dotykové ovládání. K čemu? Xiaomi nacpe elektroniku do všeho! U deštníku nám to nedávalo příliš velký smysl, ale termoska Xiaomi Kiss Kiss vypadá docela užitečně! Základem je nerezová nádoba o objemu 430 ml, tepelnou výměnu zpomaluje izolace, elegantně tvarovaný plášť je kovový a dojem i praktičnost umocňuje kožené poutko. Víčko lze otevřít jednou rukou a lze z něj pít, což termosku předurčuje k přenášení ranní kávy/čaje, který vydrží teplý celé dopoledne. Chytré funkce se schovaly do víčka. Teploměr měří teplotu a zobrazuje ji na maličkém OLED displeji. Zobrazí také čas, který uběhl od naplnění nádoby. Ale jestli si myslíte, že konstruktér zobrazil oba údaje vedle sebe, tak jste na omylu. Displej má dotykovou vrstvu a mezi obrazovkami listujete prstem. Snad aby nebyly jen dvě, přidal výrobce i hru kámen, nůžky, papír. A to je vše. Jestli jste celý život toužili po termosce, která by předávala informace o teplotě obsahu do aplikace ve smartphonu, tak vás budu muset zklamat :-) Xiaomi Kiss Kiss se prodává za 31 eur. Xiaomi Kiss Kiss v akci:

Automatický deštník Xiaomi má tlačítko pro rozevření. A to je asi tak všechno Xiaomi je známé tím, že fušuje do různých segmentů elektroniky. Zdaleka to není jen výrobce smartphonů. Ve svém portfoliu má spousty nejrůznějších elektrických spotřebičů, dokonce i dopravních prostředků a samozřejmě nositelné elektroniky. Do té by se dal částečně zařadit i nový deštník Xiaomi. Jedná se o klasický rozevírací deštník s průměrem 92 cm v otevřeném stavu a s hmotností 295 gramů. Od běžných poloautomatických mechanických deštníků se liší jen v tom, že obsahuje tlačítko, které po stisku za 0,7 sekundy deštník rozevře a po dalším stisku ho zase zavře. Můžete jej tedy ovládat jednou rukou. A to je asi tak vše. Prodává se v přepočtu za cca 350 Kč. Jak vybrat mobil s nejlepším poměrem výkon/cena: Zdroj: Xiaomi-mi.com

Laserový projektor Xiaomi slibuje kvalitu kinosálu pro běžný obývák Xiaomi Mi Laser Projector je špičkový projektor, který slibuje obraz srovnatelný s kinosálem. Přitom na úhlopříčku 150 palců (3,8 metru) stačí přístroj postavit 50 centimetrů od projekční plochy. Projektor si sám upravuje parametry obrazu, technologie ALPD 3.0 slibuje kontrast až 3 000 : 1. Životnost se odhaduje na 25 000 hodin. Dovnitř se vešla i sada reproduktorů, která slibuje prostorový zvuk Špičkové kvalitě a vysokým ambicím odpovídá také cena: 10 000 jüanů, tedy asi 40 000 Kč.

Xiaomi Mi Pad 2 Transformer: Umí se váš tablet změnit na robota? Všechny ty obvyklé údaje o výkonu procesoru, kapacitě paměti a rozlišení displeje jsou tu naprosto irelevantní. Stěžejní funkcí tabletu Xiaomi MiPad 2 Transformer je, že se umí proměnit na robota. K čemu je to užitečné? Naprosto k ničemu. Ale třeba se vám také bude líbit :-) A ještě jednu výhodu má. Je levnější než většina běžných tabletů. XiaomiMobile.cz Transformera prodává za 1 499 Kč. Podívejte se, jak se tablet transformuje na robota:

Xiaomi Loock: Technologie z mobilů otevře dveře, jen k nim přijdete Je to taková jazyková hříčka – kombinace slov lock a look, zámek a podívat se, zkrátka Xiaomi Loock Cat. Je to celý systém, který obsahuje domovní zvonek, kameru, která pošle obraz do tabletu a chytrý zámek, který dveře otevře. Buď na základě povelu uživatele, nebo po úspěšném rozpoznání pro vstup autorizovaného obličeje. Xiaomi Black Shark Helo: Herní monstrum s AMOLEDem a 10GB RAM je tady! Vše je pochopitelně možné ovládat také přes mobilní aplikaci a nejde jen o to, že někomu otevřete dveře. Můžete si nechat nastavit notifikaci, že vaši blízcí právě dorazili domů. Kamera má rozlišení 720p, úhel záběru 166° a systém pro noční vidění, takže by jí nemělo nic uniknout. Tablet má 7 palců a rozlišené 1024 × 600 pixelů, ale vzhledem k tomu, že poslouží pouze jako součást systému Loocks, jsou jeho parametry vedlejší. Skutečně důležitá je pouze kapacita baterie 8400 mAh, která udrží systém při životě, i kdyby na dva měsíce vypadl proud. Venkovní zvonek je zajímavý tím, že nepotřebuje baterie, ani jiné napájení, energii pro předání signálu vygeneruje z pouhého stisknutí tlačítka.

Systém obsahuje zvonek, kukátko a tablet, ale zámek už musíte přikoupit zvlášť. Xiaomi Loock CatY se zatím prodává pouze v Číně, systém (obsahuje zvonek, kukátko a tablet, ale zámek už musíte přikoupit zvlášť) přijde na 1400 juanů, tedy asi 5 500 Kč. Chytré zámky začínají na cca dvou tisících a můžete mít různé varianty s číselníkem, čtečkou karet, rozpoznáním hlasu, nebo se čtečkou otisků, která vás domů pustí na dotek prstu. A ano, všechny verze se dají odemknout i starým dobrým kovovým klíčem...

Chytré sportovní boty Xiaomi s čipsetem od Intelu Značka Xiaomi, to už dávno nejsou jen smartphony a tablety. Společnost vyrábí mnoho zařízení spotřební elektroniky, internetu věcí a nositelností. Do poslední kategorie můžeme zařadit i nejnovější přírůstek – chytré sportovní boty nazvané 90 Minutes Ultra Smart. Podle portálu Gizmochina.com je Xiaomi bude prodávat pod svoji podznačkou Mijia za 299 jüanů, tedy asi 1 100 Kč (bez daně).



Boty, které se na pohled nijak neliší od jakýchkoli jiných sportovních tenisek, vyrábí pro Xiaomi čínská firma Shanghai Runmi Technology. Podešev je z pěnového materiálu, který tlumí nárazy při dopadu chodidla na zem. Antibakteriální vyjímatelná stélka podporuje správnou pozici klenby chodidla. Použitá textilie má být dobře prodyšná a omyvatelná. Už i Xiaomi má vlastní procesor. Jako první ho dostává Xiaomi Mi 5c Nás ale kromě klasického funkčního zpracování zajímá chytrá výbava sportovních bot. Obsahují všitý miniaturní čipsetu Cuire od Intelu, který je velký zhruba jako knoflík a slouží ke sběru dat. Rozpozná chůzi od běhu a lezení po stěně. Ukládá tedy podobnou škálu údajů jako chytré náramky – rychlost, vzdálenost, spálené kalorie atd. Boty už jsou k předobjednání na e-shopu Mi Home, na výběr je černá, modrá a růžová barva ve velikosti 35-45.