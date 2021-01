Fenomén Clubhouse. Je to živý podcast a interaktivní rádio, ve kterém můžete vysílat i vy

Co je Clubhouse? Proč téhle novince všichni mluví? Sociální síť Clubhouse je unikátní tím, že se zde sdílí pouze živé audio. Žádné texty, obrázky, ani video, žádná stories, srdíčka, lajky, ani další obyvyklé socsítové záležitosti. Dokonce ani to audio nezůstává uložené, poslouchat se dá pouze živě. Takový živý podcast, kterého se sami můžete zúčastnit.

Clubhouse testovaly tisíce uživatelů od května 2020, na App Store se dostala na podzim, ale pro přístup dodnes potřebujete pozvánku. Jak ji sehnat? Musíte znáte někoho, kdo už v Clubhouse je, ten vás pozve, pošle vám odkaz, přes který si appku stáhnete.

Clubhouse je interaktivní rádio. Uživatel založí místnost (Room), zvolí téma, o kterém chce ostatní informovat, nebo s nimi diskutovat. Vyjma popisu tématu zde není žádný text, vyjma profilovek zde nejsou žádné fotografie. Záznam se nikam neukládá, takže si konverzaci nemůžete poslechnout zpětně, až se vám to bude hodit, jak jsme zvyklí u podcastů. Pokud se nezúčastníte v daný čas, máte smůlu (i když o nahrávání obsahu pomocí různých nástrojů se vedou čilé diskuze).

Mluvte, anebo jen poslouchejte, jak chcete

Místnosti mohou být neveřejné, takže si do nich pozvete, koho chcete. Do veřejných se připojí kdokoli, ale můžete omezit počet. Každý nově příchozí je v posluchačském režimu, chce-li přispět svou troškou, musí mu to moderátor dovolit. Skákání do řeči je na denním pořádku a chce to trochu se ovládat. Potenciál Clubhouse je i v pasivním poslechu, můžete zvolit téma a poslouchat při práci, sportu... Aplikace běží i na pozadí a se zhasnutým displejem. V jednu chvíli můžete být jen v jedné místnosti.

Zapomeňte na jakoukoli tematickou organizaci. Jediné, co zatím jde, je sledování profilů, které mohou informovat o startu „vysílání“. I když uživatelé raketově přibývají, pořád je jich málo, a tak po spuštění aplikace vidíte např. tři právě aktuální místnosti. Nezajímají vás? Koukněte se na ty naplánované. Také nic? Zkuste to později.

Otázkou je, jaký bude mít Clubhouse úspěch. Aktuální boom je vyvolán tím, že jde o něco nového, každý to chce vyzkoušet. Žádný z českých influencerů nechce, aby mu ujel vlak. Kvůli tomu se ale štěpí obsah. Na YouTube se popisuje chod služby pro ty, kteří v Clubhousu ještě nejsou, na Instagramu se ukazují screenshoty, jak se plánují místnosti atd.

Pohled uživatele

Nestíhám. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, podcasty a ještě Clubhouse? Hodně záleží na tom, jakému typu obsahu dáváte přednost. Jestli potřebujete i vidět, nebo vám stačí poslouchat. Osobně se sice klaním spíše k tomu prvnímu, Clubhouse ale hned v jeho začátcích nezavrhuji. Už teď ale vím, že brzy se tak stejně stane.

Vše je zatím zdarma, takže se to může poslouchat dobře. Ale počítejte s tím, že to nemusí trvat dlouho. I tvůrci Clubhousu a tvůrci v Clubhousu musí nějak vydělávat, proto se počítá s monetizací. Budete-li si chtít něco poslechnout, budete muset platit. Jednorázově, formou předplatného, konzumací reklamy. Neříkám, že je to špatně, jen říkám, že už teď máme placené podcasty s možností poslechnout si je kdykoli chceme a webináře s vizuálním přesahem.

Jedno je ale jisté, minimálně pro nevidomé je Clubhouse skutečně vysněnou sociální sítí.