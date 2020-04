Fenomén FPV. Neuvěřitelné záběry a hračky pro kluky bez ohledu na věk

Když mi z Číny přišel tenhle kufřík, byl jsem jako malý kluk o Vánocích. Ale postupně…

Pro mě to začalo tímhle záběrem. Jak to natočili? To už jsou algoritmy, díky kterým drone sleduje svého pána, už takhle dokonale? Ne. Tehdy poprvé jsem narazil na zkratku FPV, First Person View, tedy drone řízený z pohledu pilota. Je to jak kdybyste seděli na jeho palubě. Ve skutečnosti je tam pouze kamera, která v reálném čase přenáší obraz do brýlí, které má pilot na očích.

Zkuste zkratku FPV vyhledat na YouTube a otevře se vám neuvěřitelný svět úžasných záběrů. Někdo vyhledává dechberoucí místa, někdo se vyžívá v akrobacii a FPV drony mají vlastní závodní sérii.

Začal jsem pronikat do nového odvětví elektroniky, kde se kašle na krásu. FPV drony mají na prvním místě funkci. Když víte, co chcete, objednáte si komponenty a drona si postavíte. Pokud se na to necítíte, koupíte hotový set. Problém je, že tenhle koníček má docela výrazné vstupní bariéry. Je to drahé a bezpečně řídit drone s brutálními dynamickými schopnostmi není úplně jednoduché.

Takže jak na to? Jak začít s FPV drony? Ideální je začít na simulátoru. To je v podstatě počítačová hra s důrazem na reálné chování dronů. Svázání s realitou je až tak úzké, že si v nabídce vyberete některý ze skutečně prodávaných dronů, naučíte se s ním létat ve virtuálním prostředí a pak plynule přejdete k reálnému hardwaru.

Začít můžete s klávesnicí a monitorem, tedy naprosto bez investic a okamžitě. Ale abyste se co nejvíce přiblížili skutečnému zážitku, dají se koupit ovladače, které se chovají jako ty od dronů a připojit se dají i některé typy brýlí. Na YouTube najdete videa z prvních letů se skutečným dronem, kdy měli piloti natrénováno na simulátoru. Od první sekundy létají naprosto suverénně včetně akrobatických triků.

Simulátorů je několik, vyzkoušet můžete Liftoff, nebo Velocidrone.

Rozumný základ

Já jsem zvolil jinou cestu a zatím si nejsem úplně jistý, jestli bude fungovat. Uvnitř zmíněného kufříku je levný set čínské značky EMAX. Drone se jmenuje TinyHawk, patří do kategorie whoop 75 mm, je určený pro létání v interiéru. Vypadá to jako hračka, ale na YouTube najdete videa, která vás přesvědčí, že ve správných rukou je to hodně obratná zbraň.

Dostanete k němu ovladač a brýle. Výhodou je cena, nevýhodou fakt, že tyhle věci fungují pouze v rámci setu, zatímco jiné pokročilé ovladače a brýle jsou do jisté míry univerzální a dají se použít s širokou paletou dronů. Tenhle set Emax je úplný cenový základ, přesto stojí nemalé 4 000 Kč.

Ale je ještě jeden pádný důvod, který mě přesvědčil k nákupu právě tohoto systému. EMAX Interceptor je FPV auto, také má na palubě kameru a také přenáší video do brýlí. Není součástí leteckého setu, musíte připlatit, ale už je to „jen“ 1 400 Kč, protože brýle použijete z dronu. Tady je ovládání výrazně jednodušší.

A to je všechno, co vám dneska ukážu, protože jsem přesně ve fázi, kdy jsem zvládnul auto, ale dronem jsem zatím pouze dvakrát havaroval. Takže mě čeká studium a pomalé učení. A jak to dopadlo, si povíme zase někdy příště.