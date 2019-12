Fenomenální letecké záběry bez pomoci. Podívejte se, co umí autopilot dronu Skydio 2

Sledování pohybující se osoby/auta/motorky není u pokročilých dronů nic výjimečného. Tady ale nestačí odškrtnout funkci v tabulce, musíme se ptát, co konkrétně a jak dobře to ten který létající robot umí. A naprostou špičkou (alespoň v kategorii spotřebitelských dronů) je Skydio 2.

Zvládá 4K video při 60fps, v autonomním režimu může letět až 58 km/h a baterie vydrží 23 minut letu. Důležité jsou tři navigační 4K (!) kamery na spodní, tři na vrchní straně dronu a zcela klíčový je výkonný počítač Nvidia Jetson TX2, který zpracuje veškerá obrazová data, identifikuje překážky a určí trajektorii letu. Skydio 2 lze ovládat třemi způsoby:

z mobilu , stačí nainstalovat aplikaci (Android/iOS) a dron bude poletovat ve vzdálenosti až 200 metrů

, stačí nainstalovat aplikaci (Android/iOS) a dron bude poletovat ve vzdálenosti až 200 metrů Skydio Beacon je drobný kapesní modul, který má GPS, takže vás dron může sledovat, i když vás nevidí. Dosah se prodlužuje na 1,5 km

je drobný kapesní modul, který má GPS, takže vás dron může sledovat, i když vás nevidí. Dosah se prodlužuje na 1,5 km ovladač, do kterého vložíte mobil a letoun tak můžete řídit i v plně manuálním režimu. Dosah stoupá až na 3,5 km

Jistou představu o schopnostech si můžete udělat z propagačního videa výše, ale pečlivě vybrané záběry umí do působivého klipu poskládat kde kdo. Jak si ale Skydio 2 vede v realitě? Neméně působivě! Aspoň takovou odpověď dává recenze DC Rainmakera, což je renomovaný bloger zaměřený na sportovní elektroniku. Pokud má prostor, chová se Skydio fenomenálně, když je místa méně, třeba když vjedete na kole do lesa, už jsou vidět rezervy, ale abyste drona úplně odstavili, musíte se mu schovat do opravdu hustého křoví.

Nevýhody? Dvě zásadní: skladnost a cena. Zatímco třeba populární DJI Mavic Air složíte tak, že se vejde do každého batůžku, se Skydio je to složitější. Je větší a jeho ramena jsou pevná, takže i s pouzdrem zabere hodně místa. Nepotěší ani cena 999 dolarů, tedy necelých 30 tisíc korun. První drony Skydio dodává právě v těchto dnech, naplno se má produkce rozjet po novém roce.



Ukázkové snímky, abyste měli představu o kvalitě fotoaparátu na palubě Skydio 2.