Finanční gramotnost a vlastní karta pro děti od sedmi let. Revolut spouští službu Junior

Do Česka přichází služba Revolut Junior, která má děti od 7 do 17 let naučit zacházet s penězi. Účet je navázán na Revolut účet rodiče, který získá přehled nad financemi dítěte, s každou platbou mu přijde notifikace a flexibilně může navýšit kapesné.

Samostatná aplikace má zjednodušený design, aby byla pro děti lépe pochopitelná a nového designu se dočkala také přidělaná bezkontaktní karta. Bohužel s ní ale prozatím nelze platit mobilem, jelikož to nedovolují věková omezení ze strany Applu a Googlu.

Revolut hodlá ještě letos službu Junior rozšířit o pravidelné příkazy, nastavování finančních cílů a spoření. Službu je možné založit na webu Revolutu. Je však nejprve nutné, aby rodič měl placený tarif Premium či Metal.