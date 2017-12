Ve Skandinávii dostanete za 30 Eur neomezený datový tarif. A víte co? Operátoři tam nekrachují. U nás za stejné peníze dostanete jednotky GB a operátoři raději vkládají energii do projektů typu Vodafone Pass a T-Mobile StreamOn, které balancují na hraně zákona a uživatelům pletou hlavu. Proč to u nás nejde stejně?