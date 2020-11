Fitbit Charge 4 je funkcemi nabitý náramek, který ale nesedne každému

Naštěstí není problém pořídit verzi s pohodlnějším tkaným či koženým páskem, nebo pásek samostatně dokoupit. Na druhou stranu silikonový pásek je praktičtější při sportování a více se hodí k plavání. Náramek je totiž voděodolný až do hloubky 50m. Tak či tak, ale budete občas bojovat s větší hloubkou náramku, jejíž nevýhody pocítíte hlavně při nošení oblečení s dlouhým rukávem.

Charge 4 znovu nabídne stejný monochromatický displej s dotykovým ovládáním. Trochu mě překvapuje, že je stále monochromatický, když ty barevné nabízí i mnohem levnější náramky. Získal si mě naopak dobrou čitelností při maximálním jasu. Co už tak slavné není je dotykové ovládání, které není na tak malé úhlopříčce (4 cm) zrovna pohodlné. Náramek rovněž slibuje možnost probuzení dvojitým poklepáním, ovšem tato funkce byla velmi nespolehlivá a fungovala při nejlepším v polovině případů.

Sledování aktivity a výdrž baterie

Z dalších senzorů zde nechybí akcelerometr, výškoměr a samozřejmě optický senzor pro měření tepu. I ten jsem podrobil přímému srovnání s Apple Watch a v drtivé většině případů se výsledky lišily maximálně o 1-2 bpm. Měření přitom probíhá 24/7 a výsledky si můžete zobrazit přímo v aplikaci, nebo je lze najít přímo v některém z podporovaných ciferníků.

Náramek samozřejmě kromě srdečního tepu také neustále počítá vaše kroky, vystoupaná patra a veškerou vaší aktivitu přepočítává i na spálené kalorie. Sám také vyhodnocuje, co je běžná pohybová aktivita a co už cvičení, které počítá jakožto Minuty v zóně. Všemu lze navíc lze předem nastavit váš cíl, abyste se cítili motivováni.



Náramek nabízí měření různých sportovních aktivit.

Jakožto sportovní náramek však umožňuje trackování konkrétních aktivit jako je Chůze, cyklistika, běh venku/na běžeckém pásu, plavání a nebo venkovní trénink. Chválím, že různé aktivity umí náramek poznat sám, přičemž lze v aplikaci nastavit, jakou minimální dobu je k rozpoznání třeba aktivitu vykonávat. Cvičit lze samozřejmě s volným programem a nebo si předem nastavíte konkrétní cíl.



Sportovat můžete ve volném režimu nebo se stanoveným cílem. Díky GPS navíc nepotřebujete mít po ruce telefonu.

Kromě cvičení náramek nabízí i tzv. Relax, kdy necháte veškeré činnosti a požadovanou se soustředíte pouze na svůj dech - výdech a nádech. Ještě zajímavější je však sledování spánkové aktivity. To v náramku nikde nenajdete, spouští se totiž automaticky. Náramek přitom počítá dobu vašeho spánku a sleduje i dobu a průběh jednotlivých fází spánku a vše pěkně graficky vykreslí v mobilní aplikaci. Dámy pak mohou sledovat i fázi svého menstruačního cyklu.



Skrze náramek lze sledovat i vaší spánkovou aktivitu

Navzdory tomu všemu Fitbit slibuje výdrž náramku až 7 dní při běžném používání. To ale platí maximálně při úspornějším používání, kdy nepoužíváte GPS. V mém případě jsem při občasném cvičení na jedno nabití nabíjel cca každých 4-5 dní. S intenzivnější aktivitou ale výdrž rapidně klesá. S aktivní GPS totiž náramek vydrží nabitý maximálně 5 hodin.



Náramek spolu s aplikací nabízí špičkové trackování aktivit včetně pokročilých funkcí.

Nabíjení pak probíhá skrze nabíjecí kolébku, kterou přicvaknete na dýnko náramku. Kvůli pozici nabíjecích pinů, je ale nutné dodržet správnou pozici. Také se mi jednou stalo, že jsem náramek do kolébky nasadil obráceně a pak jsem se jen smutně divil proč mám po 2 hodinách v nabíječce stále 0% baterie. Zamrzí také to, že vám výrobce do balení nepřibalí nabíjecí adaptér.