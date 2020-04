Fitness náramek Fitbit Charge 4: Poprvé s GPS, poprvé s češtinou

Svět nositelností směřuje spíše k chytrým hodinkám, ale i chytré náramky mají svou základnu fanoušků – jsou levné, malé, nenápadné. V případně kultovní značky Fitbit jim však dosud chyběla vestavěná GPS. Právě to teď mění nový fitness náramek Fitbit Charge 4.

Líbit se bude ovládání pro Spotify, vodotěsná úprava a měření plavání, platební technologie Fitbit Pay, senzor okysličení krve, naopak ke klasice patří snímač srdečního tepu a sledování spánku.Při tom všem výrobce slibuje výdrž týden na jedno nabití (ovšem bez aktivní GPS). Na dotykovém OLED panelu se prohání jednoduchý a přehledný systém přímo od Fitbitu. Charge 4 je první Fitbit s prostředím přeloženým do češtiny. Aplikace do mobilu se lokalizace dočká během dubna.

Charge 4 se veze na aktuálním trendu, kdy nositelnosti nekončí pouhým změřením základní veličiny a jejím vynesením do grafu. Fitbit přichází s kumulativní metrikou Active Zone Minutes, což jsou personalizované informace o fyzické a srdeční aktivitě na bázi klidové tepové frekvence a věku. Hodnotí se nejen délka aktivity, ale také její intenzita, takže nastavené denní a týdenní cíle lépe odpovídají skutečně odevzdané námaze.

Na Active Zone Minutes spolupracoval Fitbit s předními zdravotnickými organizacemi včetně Světové Zdravotnické Organizace (WHO), American Heart Association a U.S. Health Department. Funkce se představí v Charge 4 a později se dostane také do některých starších modelů.

Fitbit Charge 4 je možné předobjednat na Alze a v Datartu, samotný prodej začne 15. dubna. Na výběr je černá a tmavě červená Rosewood. Cena je 4 190 Kč. Fitbit Charge 4 Special Edition bude dostupný v černé Granite Reflective/Black s textilním a klasickým řemínkem v balení za cenu 4 790 Kč. Ke každému náramku je 90 dní služby Fitbit Premium.