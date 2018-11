Follow JC Go!: místo pokémonů hledáte světce. Mobilní hru posvětil sám papež

Na úspěchu hry Pokémon Go se chce přiživit snad úplně každý, dokonce i katolická církev! Ta se totiž prostřednictvím skupiny Fundación Ramón Pané pustila do obdobného projektu, jen s tím rozdílem, že ve světě okolo vás „chytáte“ světce a postavy z Bible. Co čekat od mobilní hry, která dostala požehnání od samotného papeže Františka?

Hra Follow JC Go! (v překladu „Následuj Ježíše Krista. Jdi!“) vznikla jako podpora pro účastníky Světových dnů mládeže, které se uskuteční v lednu příštího roku v Panamě. Hlavním cílem hry je vytvořit si svůj vlastní eTeam (evangelizační tým), jehož součástí jsou přátelé, biblické postavy, svatí a blahoslavení. Postavy sbíráte tak, že správně odpovíte na tematické otázky z náboženství. Mojžíš se např. zeptá: „Byl jsem to já, kdo řekl: Můj Bože, můj Bože, proč jsi mě zatratil?“ Součástí hry jsou individuální a skupinové mise, při chůzi sbíráte základní suroviny - chléb, vodu a víru.

„Nová aplikace pro katolíky používá nejpokročilejší dostupné technologie. Církev něco takového ještě nikdy neměla.“

Hra však sází i na body zájmu. Pokud projdete kolem kostela, hra vám důrazně doporučí, abyste se zastavili a pomodlili. Pokud projdete kolem nemocnice, hra vám připomene, abyste se pomodlili za nemocné, apod. Ve hře se objevují i billboardy, které však nezobrazují reklamy, ale umožní vám prohlédnout si krátká informativní videa s biblickou tématikou. Ve hře je i herní měna Denáry, která vám umožní dosáhnout na vzdálené objekty nebo požádat o novou otázku v případě neúspěchu. Veškeré investované peníze do hry poputují na charitu.

Představení hry Follow JC GO!:

Velkým fanouškem hry je i sám papež František, který 16. října hru prezentoval zástupcům katolické církve a udělil ji požehnání. Hru vytvořil tým 43 lidí, mezi nimiž byli designéři, teologové, experti na Bibli, historici a vývojáři. Vývoj trval 32 tisíc hodin a spolkl zhruba půl milionu dolarů, tj. cca 11,45 milionů Kč. Hra je zatím k dispozici pouze ve španělštině, angličtina se má do hry dostat s brzkou aktualizací. Hru stahujte bezplatně na AppStoru a Google Play.

Zdroj Allthatsinteresting