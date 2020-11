Fortnite míří zpátky na iPhony a Apple tomu tentokrát nezabrání…

Fortnite aktuálně nenajdete ani v App Storu ani Google Play. Ale teď přichází GeForce Now! Službu lze v beta verzi spustit ve webovém prohlížeči Safari na iOS a iPadOS 14.2. Stačí navštívit web GeForceNow a z iPhonu nebo iPadu uděláte pořádnou herní mašinu s těmi nejlepšími tituly, jako jsou Watch Dogs: Legion s RTX, Among Us, Assassin’s Creed Valhalla a další. Brzy přibyde ještě digitální obchod GOG.

Fortnite v nabídce sice ještě není, ale přípravy ve spolupráci s Epic Games probíhají. Celé to má jen jeden háček. Na iOS Safari není možné používat klávesnici a myš, takže ke hře potřebujete GeForce Now Recommended ovladač. Tím může být třeba Razer Kishi, který na Apple Online Store stojí 3 tisíce Kč.

Takhle Nvidia představila herní platformu GeForce Now:

Zdroj: GeForce Now