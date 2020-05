Forza Street už si zahrajete i na Androidu a iOS. Jako bonus vás čekají až tři auta

Microsoft vydal na smartphony závodní hru Forza Street, které se tak mimo Xbox a Windows 10 dostává i na Android a iOS. V prvních třiceti dnech dostanou všichni hráči zdarma v rámci tzv. Founder's Packu zdarma vůz 2017 Ford GT, speciální promo je pak připraveno pro majitele smartphonů značky Samsungu. Pokud si hru stáhnete z Galaxy Storu, dostanete navíc zdarma vůz Ford Mustang GT. A pokud používáte řadu Galaxy S20, můžete se těšit ještě na automobil Chevrolet Corvette C6.

Forza má na jednu stranu v segmentu závodních her hodně silný zvuk, na druhou stranu v mobilu nebudete mít stejnou Forzu, jakou znáte z počítače nebo z herních konzolí. Grafická stránka hry má co do nejreálnějšího vzhledu dost daleko. Těšit se tak můžete jen na „generickou“ arkádovou grafiku, která místy působí nedodělaně. Kamera se neustále přepíná, objektům okolo tratí i samotným autům chybí vyhlazování hran, vozy mají umělé odlesky. Prostě to není ono.

Oficiální trailer ke hře Forza Street pro Android a iOS:

A co víc, chybí i prakticky i jakýkoliv zásah hráče do závodního dění. Auto samo zatáčí, prakticky jen ve správný čas mačkáte a pouštíte plyn a zapínáte turbo. Než se pořádně rozkoukáte, je pravděpodobné, že vás hra přestane bavit. Etalonu mobilních závodních her, Asphaltu 9, nesahá ani po kotníky. Pokud však hledáte závodní oddychovku, zřejmě budete na správné adrese. Hru Forza Street stahujte bezplatně na Galaxy Storu, Google Play a App Storu.