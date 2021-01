Foťák v LG Wing otestován profesionály. Není špatný, ale na špičku nestačí

Profesionální fototest DXOMARK si tentokrát vzal na mušku snímač v telefonu s netradiční vytáčecí konstrukcí. Prioritou LG Wing jsou určitě jiné funkce než přinést co nejlepší fotoaparát na trhu, proto očekávání nemohou být přehnaná. A také bodový výsledek tomu odpovídá – na extraligu by to stačilo možná před dvěma lety, ale ostudu trojitý foťák neudělá ani dnes.

Sestavení fotoaparátu LG Wing 5G: primární fotoaparát: 64 Mpx, 1/1,72", F1.8, 25 mm, PDAF, OIS

64 Mpx, 1/1,72", F1.8, 25 mm, PDAF, OIS ultraširoký fotoaparát: 13 Mpx, 1/3,4", F1.9, 117˚

13 Mpx, 1/3,4", F1.9, 117˚ ultraširoký fotoaparát: 12 Mpx, 1/2,55", F2.2, 120˚

12 Mpx, 1/2,55", F2.2, 120˚ selfie kamera: 32 Mpx, 1/2,8", F1.9, 26 mm

Celkové bodové skóre 110 sestává z vážených známek pro statické foto (110), zoom (63) a video (102). Už z tohoto výčtu je jasné, že na zoomu je velká ztráta, protože ani jedna ze tří čoček není teleobjektiv. Místo toho má telefon dva širokáče a ten druhý slouží pro natáčení videa v režimu „gimbal“ (při rozevřeném zařízení do tvaru písmene „T“). Nejlépe hodnocené telefony v žebříčku DXOMARK mají hodnocení 130 bodů a více.

Hodnocení nejlepších fotomobilů naleznete v galerii tohoto článku

Ani tak to ale neznamená, že by Wing fotil celkově špatně. Testeři si pochvalují dobré barevné podání a prokreslenost snímků, správné vyvážení bílé nebo dobře vyvážený algoritmus na odstraňování šumu, a to i při fotografování ve vnitřních prostorách. Slabší stránkou byl ne vždy přesný autofokus nebo méně účinné HDR. V režimu videa kamera zachovává slušnou míru detailů, ale elektronická stabilizace obrazu není tolik účinná.